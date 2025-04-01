快訊

緬甸震災怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

勞動基金2月下修12億元 估3月市場仍休息回檔

中央社／ 台北1日電

勞動部勞動基金運用局今天發布最新勞動基金情形報告。整體勞動基金截至今年2月底止規模為新台幣7兆1898億元；2月單月約負12億元，評估3月可能會是「休息、回檔、等待再出發」的時間。

根據資料，勞動基金今年截至2月底止評價後收益數為1075億元，收益率1.59%。其中新制勞退基金規模為4兆7262億元，收益率1.59%；舊制勞退基金規模為1兆715億元，收益率1.96%；勞保基金規模為1兆1586億元，收益率1.52%。

就保基金規模為1770億元，收益率0.49%；勞職保基金規模為369億元，收益率0.29%；積欠工資墊償基金規模為196億元，基於法規僅能辦理國內投資，未能布局國外標的，受國內市場波動影響較大，收益率為負0.15%。

另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為6232億元，收益率為1.35%；受農業部委託管理的農民退休基金規模為214億元，收益率為0.65%。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹今天在記者會中表示，近期美國關稅變化頻繁，從市場、基金面看是有調整的現象，在投資上會是震盪幅度較多的狀態。

劉麗茹說明，評估3月單月相關指數，台股因為跌幅超過1成，幅度很大，而國際股市表現也不好，科技業回檔幅度高；台股占整體基金約20%，國際市場累積到3月約持平或小幅下跌，短期衝擊在所難免，3月可能是「休息、回檔、等待再出發」的時間。

不過，劉麗茹指出，台股雖遭遇震盪，但就基本面看，長期仍是正向發展，金融市易波動幅度雖大，但也是布局時間點，就電子方面產業長期還是看好。

勞動部表示，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（民國104年至今年2月）平均收益率為6.88%，國保基金近10年多（104年至今年2月）平均收益率為7.40%，長期投資績效穩健。

勞動部 台股 回檔

延伸閱讀

對等關稅衝擊 勞動基金2月回吐12億元

歷次大盤單日爆跌後 台股後市趨穩向上

台積電ADR小漲 法人：台股觀察融資與外資動向

川普關稅戰震撼 台股大跳水906點 3月重挫2,357點

相關新聞

陳冠廷任綠首任青年局長 強化青年政黨外交與人才培育

民進黨立委陳冠廷成為民進黨青年局首任局長。陳冠廷表示，未來將透過青年局這一平台，積極推動與日本自民黨青年局等國際友好政黨...

共軍宣布對台軍演遏制台獨 稱組織艦機多向抵近台島

解放軍東部戰區今日上午宣布對台軍演，相較於2024年5月的「聯合利劍—2024A」及2024年10月的「聯合利劍—2024B」，共軍此次軍演的演練科目已涵蓋「對海對陸打擊」及「要域要道封控」。大陸國防部當時表示，這次演習重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊，戰巡島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。...

凌虐不一定造成傷害？藍地方包圍中央籲加重虐童刑責

大罷免進入大混戰，藍綠鬥法。國民黨在立院提案加重虐童案刑期，新北市議會國民黨團與國民黨新北市黨部今天舉辦「捍衛公理正義！...

柯文哲用最高劑量嗎啡止痛藥？民團：盡速就醫、重新衡量羈押必要性

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案收押於台北看守所，日前傳出他身體不適，被安排到部立台北醫院戒護就醫，之後認為未達留院標準而...

照片看歷史／香港工展小姐梁君麗 1959年來台勞軍演出

1959年4月1日，香港第16屆工展小姐梁君麗於當日下午3時16分由香港飛抵台北。她所任職的宏興鷓鴣菜商行人員、她父親的軍校同學、及港九總商會理事朱朝欽等百餘人在機場迎接。梁君麗著桃紅色洋裝，頗似影星尤敏。由於她出生在廣州，長在澳門和香港，下飛機後她的一切應對都是使用粵語。她一直說這次來台還是第一次出遠門，看到台灣同胞這樣熱忱的歡迎她，衷心表示愉快。

2025預言「7月大地震」…海嘯、戰事台灣有準備？演習給答案

近期一本日漫《我所看見的未來》預言2025大地震只剩3個月？日本、台灣難逃海嘯？引起各方熱議。雖已有專家駁斥發生機率不高，但如果台灣發生海嘯，或地緣政治戰事，有準備措施嗎？本週全國首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」在台南登場，就是要對難以預測的天災人禍做最足準備。到底演習成果說明了什麼？包括緊急醫療；屆時斷網、斷訊等危機，相關因應真的足夠？3個危機情境完整檢視。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。