陳冠廷任綠首任青年局長 強化青年政黨外交與人才培育

民進黨立委陳冠廷成為民進黨青年局首任局長。陳冠廷表示，未來將透過青年局這一平台，積極推動與日本自民黨青年局等國際友好政黨的交流合作，深化台日關係，並促進青年政治人才的培育和國際視野的拓展。

民進黨青年局是民進黨主席賴清德指示成立的任務編組，有別於黨務組織的青年部。青年局將以45歲以下的國會議員及40歲以下的直轄市與縣市議員為成員，目前符合資格者約67位。成立青年局的構想源自賴清德於2024年8月接見日本自民黨青年局長鈴木貴子後，發現民進黨年輕世代立委和議員缺乏政黨外交常態交流平台。

陳冠廷指出，青年局將聚焦三大任務，分別是政黨外交、人才培育及促進青年參與公共事務，將參考日本自民黨青年局的成功經驗，透過政黨外交增進青年公職人員的國際交流能力，建立與國際友台盟邦青年議員的緊密連結。

陳冠廷說，日本自民黨青年局長期致力於培育青年領袖，每年固定組成海外研修團與台灣交流，對青年的培育有「首相搖籃」美譽。青年局將以此為典範，透過制度化的交流機制，培養更多具有國際視野的青年政治人才。

關於青年局的組織運作，陳冠廷表示，將按照規畫設立政黨外交委員會、人才培育委員會及公共事務參與委員會，並將於近期提名副局長及執行副局長人選，由黨主席聘任。青年局將每年至少召開一次大會，每三個月召開一次局務會議，各委員會則視需要不定期召開會議。

陳冠廷表示，青年局的成立是民進黨重視青年參與和培育新世代政治人才的具體展現。他期許青年局能成為連結台灣與國際的重要橋樑，讓青年公職人員透過更多元的國際交流，擴展視野、增進專業，為台灣的民主發展和國際參與注入新的活力。

陳冠廷指出，青年局將於近期完成籌組工作，目標於今年安排首次訪問日本，與自民黨青年局進行交流。希望透過青年局的平台，連結更多國際友台盟邦的青年議員，建立長期且深厚的人脈網絡，同時也將國際經驗和視野帶回台灣，為未來的雙邊及多邊合作奠定堅實基礎。