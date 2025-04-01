台灣與北馬其頓續延長免簽互惠5年 最多停留90天

外交部今天表示，台灣與北馬其頓將自1日起續延長互予雙方國民免簽證待遇5年，至2030年3月31日止，持台灣護照入境得於180日內停留最多至90日。

台灣與北馬其頓共和國將自今年4月1日起，續延長互予雙方國民免簽證待遇5年，至2030年3月31日止。台灣民眾可持有效護照（含身分證字號）入境北馬其頓，並得於180日內停留最多至90日，雙方並已於各自外交部網站更新相關簽證資訊。

外交部提醒，民眾在停留北馬其頓期間，務必遵守當地國法令，並注意自身安全。若有需要協助，可撥打駐義大利代表處（兼轄北馬業務）急難救助電話：+39-366-806-6434，或撥打國內「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。