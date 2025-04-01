快訊

緬甸震災怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

台灣與北馬其頓續延長免簽互惠5年 最多停留90天

中央社／ 台北1日電

外交部今天表示，台灣與北馬其頓將自1日起續延長互予雙方國民免簽證待遇5年，至2030年3月31日止，持台灣護照入境得於180日內停留最多至90日。

台灣與北馬其頓共和國將自今年4月1日起，續延長互予雙方國民免簽證待遇5年，至2030年3月31日止。台灣民眾可持有效護照（含身分證字號）入境北馬其頓，並得於180日內停留最多至90日，雙方並已於各自外交部網站更新相關簽證資訊。

外交部提醒，民眾在停留北馬其頓期間，務必遵守當地國法令，並注意自身安全。若有需要協助，可撥打駐義大利代表處（兼轄北馬業務）急難救助電話：+39-366-806-6434，或撥打國內「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

北馬其頓 外交部 簽證

延伸閱讀

台灣婦人受困瓦城倒塌飯店罹難 駐緬甸代表處協助後事

為什麽拍護照用的大頭照不能微笑？專家告訴你核心原因

英國：歐洲公民入境 4月2日起需申請電子旅行憑證

傳大陸將審查長和出售港口 陸外交部重申反對經濟脅迫侵犯他國正當權益

相關新聞

陳冠廷任綠首任青年局長 強化青年政黨外交與人才培育

民進黨立委陳冠廷成為民進黨青年局首任局長。陳冠廷表示，未來將透過青年局這一平台，積極推動與日本自民黨青年局等國際友好政黨...

共軍宣布對台軍演遏制台獨 稱組織艦機多向抵近台島

解放軍東部戰區今日上午宣布對台軍演，相較於2024年5月的「聯合利劍—2024A」及2024年10月的「聯合利劍—2024B」，共軍此次軍演的演練科目已涵蓋「對海對陸打擊」及「要域要道封控」。大陸國防部當時表示，這次演習重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊，戰巡島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。...

凌虐不一定造成傷害？藍地方包圍中央籲加重虐童刑責

大罷免進入大混戰，藍綠鬥法。國民黨在立院提案加重虐童案刑期，新北市議會國民黨團與國民黨新北市黨部今天舉辦「捍衛公理正義！...

柯文哲用最高劑量嗎啡止痛藥？民團：盡速就醫、重新衡量羈押必要性

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案收押於台北看守所，日前傳出他身體不適，被安排到部立台北醫院戒護就醫，之後認為未達留院標準而...

照片看歷史／香港工展小姐梁君麗 1959年來台勞軍演出

1959年4月1日，香港第16屆工展小姐梁君麗於當日下午3時16分由香港飛抵台北。她所任職的宏興鷓鴣菜商行人員、她父親的軍校同學、及港九總商會理事朱朝欽等百餘人在機場迎接。梁君麗著桃紅色洋裝，頗似影星尤敏。由於她出生在廣州，長在澳門和香港，下飛機後她的一切應對都是使用粵語。她一直說這次來台還是第一次出遠門，看到台灣同胞這樣熱忱的歡迎她，衷心表示愉快。

2025預言「7月大地震」…海嘯、戰事台灣有準備？演習給答案

近期一本日漫《我所看見的未來》預言2025大地震只剩3個月？日本、台灣難逃海嘯？引起各方熱議。雖已有專家駁斥發生機率不高，但如果台灣發生海嘯，或地緣政治戰事，有準備措施嗎？本週全國首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」在台南登場，就是要對難以預測的天災人禍做最足準備。到底演習成果說明了什麼？包括緊急醫療；屆時斷網、斷訊等危機，相關因應真的足夠？3個危機情境完整檢視。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。