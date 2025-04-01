快訊

緬甸震災怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

凌虐不一定造成傷害？藍地方包圍中央籲加重虐童刑責

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團與國民黨新北市黨部今天舉行記者會，要求賴政府呼應民意，加重虐童案刑責。
新北市議會國民黨團與國民黨新北市黨部今天舉行記者會，要求賴政府呼應民意，加重虐童案刑責。

大罷免進入大混戰，藍綠鬥法。國民黨在立院提案加重虐童案刑期，新北市議會國民黨團與國民黨新北市黨部今天舉辦「捍衛公理正義！反廢死！」記者會，痛批民進黨政府消費剴剴案，卻在國會反對虐童案加重刑責，呼籲賴政府呼應民意，加重虐童案刑責，還給所有孩子一個公道。

市黨部主委黃志雄表示，許多社會案件中，孩童被傷害甚至致死，但加害人卻是輕判，不然就逍遙法外，立院國民黨團提案希望加重刑責，民進黨上下消費剴剴政治操作，卻在國會反對加重刑責令人不可思。

市議員林國春指出，民進黨政府從不支持死刑，過去20年來擄人勒贖殺害被害人案件幾乎絕跡，原因在於此類案件唯一死刑，過去公共政策網路參與平台發起虐童致殘加重至無期，有11萬人連署，強烈呼籲一定要判無期或死刑。

市議員劉美芳說，家暴案件逐年攀升，2019年有10萬3000多件，2023年以來到13萬件，虐童致死案只要押個15月就會放出來，或關15年就假釋，這些未爆彈一旦出來，隨時可能再犯。現今加害人不僅有公益辯護人、法律扶助等單位協助，還可裝瘋買傻逃死，被害人的權益與生命又該怎麼辦？虐待兒童是高度惡意與不可逆性，並非一時失控，社會需要公理正義。

市議員洪佳君說，剴剴遭受凌虐慘無人道，立院民進黨立委卻不支持加重刑罰，無視無辜生命遭到殘害，亂世用重典保護所有善良無辜百姓，民進黨不要再「理由伯」。

市議員陳家琪與蔡健棠則說，民進黨對剴剴案毫無積極作為，不管是兒童還是所有市民的生命都非常珍貴，希望民進黨單位繼續執行死刑。

黃心華則說，從湯姆熊、小燈泡到剴剴案，都令人痛心，民進黨立委卻告訴大家凌虐不一定會造成傷害，聽在被害者父母心裡會是什麼情形？民進黨不該一味包庇犯罪，犯罪者得不到應有懲罰，要這樣執政者做什麼？

黨團書記長王威元說，去年龍年出生率沒有反彈，反而比兔年、虎年減少，把現有孩子照顧好最重要，孩子是公共財，是國家的孩子，任何人欺負凌虐致死，絕對不能容忍。

民進黨 虐童

延伸閱讀

批民進黨集體擋核三延役 國民黨：擺爛成漲電價元凶

電動車普及…建置充電樁仍是挑戰 新北年底前將增至900樁

竹聯幫詐欺集團「一家仁」曝光 車手未即時上繳遭凌虐

國民黨民調：71%民眾支持還錢於民

相關新聞

陳冠廷任綠首任青年局長 強化青年政黨外交與人才培育

民進黨立委陳冠廷成為民進黨青年局首任局長。陳冠廷表示，未來將透過青年局這一平台，積極推動與日本自民黨青年局等國際友好政黨...

共軍宣布對台軍演遏制台獨 稱組織艦機多向抵近台島

解放軍東部戰區今日上午宣布對台軍演，相較於2024年5月的「聯合利劍—2024A」及2024年10月的「聯合利劍—2024B」，共軍此次軍演的演練科目已涵蓋「對海對陸打擊」及「要域要道封控」。大陸國防部當時表示，這次演習重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊，戰巡島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。...

凌虐不一定造成傷害？藍地方包圍中央籲加重虐童刑責

大罷免進入大混戰，藍綠鬥法。國民黨在立院提案加重虐童案刑期，新北市議會國民黨團與國民黨新北市黨部今天舉辦「捍衛公理正義！...

柯文哲用最高劑量嗎啡止痛藥？民團：盡速就醫、重新衡量羈押必要性

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案收押於台北看守所，日前傳出他身體不適，被安排到部立台北醫院戒護就醫，之後認為未達留院標準而...

照片看歷史／香港工展小姐梁君麗 1959年來台勞軍演出

1959年4月1日，香港第16屆工展小姐梁君麗於當日下午3時16分由香港飛抵台北。她所任職的宏興鷓鴣菜商行人員、她父親的軍校同學、及港九總商會理事朱朝欽等百餘人在機場迎接。梁君麗著桃紅色洋裝，頗似影星尤敏。由於她出生在廣州，長在澳門和香港，下飛機後她的一切應對都是使用粵語。她一直說這次來台還是第一次出遠門，看到台灣同胞這樣熱忱的歡迎她，衷心表示愉快。

2025預言「7月大地震」…海嘯、戰事台灣有準備？演習給答案

近期一本日漫《我所看見的未來》預言2025大地震只剩3個月？日本、台灣難逃海嘯？引起各方熱議。雖已有專家駁斥發生機率不高，但如果台灣發生海嘯，或地緣政治戰事，有準備措施嗎？本週全國首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」在台南登場，就是要對難以預測的天災人禍做最足準備。到底演習成果說明了什麼？包括緊急醫療；屆時斷網、斷訊等危機，相關因應真的足夠？3個危機情境完整檢視。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。