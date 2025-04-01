凌虐不一定造成傷害？藍地方包圍中央籲加重虐童刑責

大罷免進入大混戰，藍綠鬥法。國民黨在立院提案加重虐童案刑期，新北市議會國民黨團與國民黨新北市黨部今天舉辦「捍衛公理正義！反廢死！」記者會，痛批民進黨政府消費剴剴案，卻在國會反對虐童案加重刑責，呼籲賴政府呼應民意，加重虐童案刑責，還給所有孩子一個公道。

市黨部主委黃志雄表示，許多社會案件中，孩童被傷害甚至致死，但加害人卻是輕判，不然就逍遙法外，立院國民黨團提案希望加重刑責，民進黨上下消費剴剴政治操作，卻在國會反對加重刑責令人不可思。

市議員林國春指出，民進黨政府從不支持死刑，過去20年來擄人勒贖殺害被害人案件幾乎絕跡，原因在於此類案件唯一死刑，過去公共政策網路參與平台發起虐童致殘加重至無期，有11萬人連署，強烈呼籲一定要判無期或死刑。

市議員劉美芳說，家暴案件逐年攀升，2019年有10萬3000多件，2023年以來到13萬件，虐童致死案只要押個15月就會放出來，或關15年就假釋，這些未爆彈一旦出來，隨時可能再犯。現今加害人不僅有公益辯護人、法律扶助等單位協助，還可裝瘋買傻逃死，被害人的權益與生命又該怎麼辦？虐待兒童是高度惡意與不可逆性，並非一時失控，社會需要公理正義。

市議員洪佳君說，剴剴遭受凌虐慘無人道，立院民進黨立委卻不支持加重刑罰，無視無辜生命遭到殘害，亂世用重典保護所有善良無辜百姓，民進黨不要再「理由伯」。

市議員陳家琪與蔡健棠則說，民進黨對剴剴案毫無積極作為，不管是兒童還是所有市民的生命都非常珍貴，希望民進黨單位繼續執行死刑。

黃心華則說，從湯姆熊、小燈泡到剴剴案，都令人痛心，民進黨立委卻告訴大家凌虐不一定會造成傷害，聽在被害者父母心裡會是什麼情形？民進黨不該一味包庇犯罪，犯罪者得不到應有懲罰，要這樣執政者做什麼？

黨團書記長王威元說，去年龍年出生率沒有反彈，反而比兔年、虎年減少，把現有孩子照顧好最重要，孩子是公共財，是國家的孩子，任何人欺負凌虐致死，絕對不能容忍。