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推動照顧不離職 洪申翰：讓育嬰假以「日」請休

中央社／ 中央社

勞動部長專訪2

（中央社記者吳欣紜、余曉涵台北1日電）台灣面臨少子化國安危機，安心生養議題備受重視，勞動部長洪申翰說，育嬰留停要更彈性好用，以「日」為單位請假並不容易，「我們還沒有放棄」，近期將提方案及配套。

台灣新生兒已連9年負成長，民眾越生越少，不外乎擔心生兒育女影響職涯發展，勞動部過往統計也顯示，有許多勞工因為家庭照顧而離開職場，顯見讓勞工有一個能兼顧工作及育兒的制度至關重要。

洪申翰接受中央社專訪時指出，他身為30、40歲出頭世代，非常能理解許多同年齡區間的勞工面臨如何兼顧家庭照顧跟職場難題，現在雖然有育嬰留職停薪的請假制度，許多新手爸媽勞工反映請假不夠彈性、不夠好用，也擔憂請長時間的育嬰假會影響職涯發展。

洪申翰說，許多產業談缺工，現況是產業擔心缺工也抱怨尋才不易，但勞工卻可能因職場制度不夠靈活友善，只好離開職場回到家庭擔任照顧者，這些勞工又都屬於相對成熟、優秀的，「這是一件很弔詭的事情」。

洪申翰表示，基於如此，不論是過去擔任立委到現在成為勞動部長，一直都積極努力研擬該如何讓休假、育嬰留停可以更彈性，讓勞工可以兼顧職涯發展，不用為了照顧家庭或小孩而必須離職。

民間團體多次疾呼，希望政府可以創設彈性育嬰假，讓勞工能夠以「日」、「小時」來請假，而且能使用至小孩滿8歲，勞動部去年為此試辦彈性育嬰假，徵求有意願的勞工以5天或7天申請育嬰留停，共有89家企業參與試辦。

試辦結束後，勞動部分析，試辦期間有182人申請、分散在24家企業中，勞工平均申請天數以3天為主，但也有7天或1天，申請原因諸如保姆請假、陪伴幼兒、或幼兒生病有臨時照顧需求等，至於事業單位則反映申請育嬰留停較一般的請假手續繁瑣等。

洪申翰表示，勞工休假或育嬰留停應該要有更多彈性，外界其實有很多倡議跟建議，包含讓育嬰留停以「日」請休，要做到這步有很多不容易的挑戰，「我們還沒有放棄」，正朝這個目標研擬政策。

洪申翰也強調，推動以「日」請休育嬰假，最重要的是配套，勞動部目標不是增加更多育嬰留停，而是讓過去大家覺得過於僵硬、不夠好用的育嬰假可以更好用、讓使用的人更容易使用。

洪申翰也說，會汲取過去經驗並提出更好的方案，讓有家庭照顧需求的勞工盡可能留在職場上，不要影響職涯發展，做到照顧不離職的目標，「挑戰很多，要破的關很多」，但會在近期提出相關方案。

勞工要扛的家庭照顧責任不是只有顧小，也有顧老，民間團體過去也多次呼籲勞工要有長照安排假等，洪申翰認為，這要從比較大的、整體的照顧政策來做檢視，勞動部與衛生福利部交換過意見，會在衛福部規劃的長照3.0中互相判斷，了解是否必須調整相關休假制度。

勞動部 洪申翰 職涯發展

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