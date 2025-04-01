職場霸凌防治修法 勞長盼勞工與公務員保障一致

勞動部長專訪1

（中央社記者吳欣紜、余曉涵台北1日電）勞動部公務員之死，促使勞動部、考試院啟動職場霸凌防治修法，勞動部長洪申翰指出，不論勞工或公務員，希望申訴、調查等機制一致，「不讓任何人被遺漏」。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署去年11月發生公務員輕生事件，調查確認死者生前遭到職場霸凌，點燃輿論怒火，導致勞動部人事地震，全案移送法辦，公部門霸凌問題也浮上檯面，相關投訴遍地開花。

事隔4個月，勞動部今年3月底再次預告職業安全衛生法修法草案，增列職場霸凌防治專章。不少民眾到勞動部臉書（Facebook）留言，包括：「公部門單位請一起加入執行」、「先把公務員的處理好，再說吧」、「公部門單位也需要被重視」等。

洪申翰近日接受中央社專訪，他坦言，從立委轉換跑道接掌勞動部，首要任務就是處理職場霸凌，雖然職安法適用的對象僅限一般職場勞工，但他期待「不要有高低保障差別」。

談到職安法修法，洪申翰表示，勞動部在這過程中，跟公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）頻繁交換意見，希望能讓不同身分的工作者，不論是公務人員或是勞工，在職場霸凌定義、職場霸凌申訴、調查程序要求上，都可以盡量拉齊。

他說，對於公務員不適用職安法一事，經過確認，考試院及保訓會將透過公務人員保障法、公務人員安全衛生防護辦法的修訂，藉以防治公務機關職場霸凌。

洪申翰認為，不管勞工、公務員是適用職安法或是公務人員相關法規，就調查程序上都希望讓他們獲得一定的公平對待及處理，儘管後續在懲處或是救濟時，兩方會在不同體系和法規處理，可是「不應讓任何人被遺漏」是重點。

勞動部的職安法修法草案，除了定義霸凌、建立申訴調查機制，對雇主霸凌加重罰責，也授權子法訂定雇主的調查時程為2個月，必要時得延長1個月，調查時必須有至少1/2外部委員參與，後續也會比照性別平等工作法建置人才庫。

至於公務員職場霸凌的相關法規，包含公務人員保障法、公務人員安全衛生防護辦法及公務人員考績法等，保訓會日前已預告公務人員安全及衛生防護辦法修正草案，正和用人機關研議提出最適方案。

公務人員安全及衛生防護辦法修正草案中，增訂專節明定職場霸凌申訴處理程序，包括霸凌行為人涉案情節重大得先調整其職務，調查小組應於2個月內完成調查，以及不得對申訴人秋後算帳等。

另外，銓敘部則將公務人員考績法第12條修正草案函陳考試院審議，增列公務人員犯職場霸凌、性騷擾、性侵害、酒駕、毒駕致死或重傷等重大違失行為，且有具體事證，納入一次記2大過專案考績免職條件。