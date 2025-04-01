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柯文哲用最高劑量嗎啡止痛藥？民團：盡速就醫、重新衡量羈押必要性

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案收押於台北看守所，日前傳出他身體不適，被安排到部立台北醫院戒護就醫，之後認為未達留院標準而返所；中華人權協會指出，北所應盡速將柯文哲戒護就醫，台北地院也要重新衡量羈押必要性。

協會表示，接獲民眾反映，柯文哲因京華城案、政治獻金案羈押超過7個月，在看守所內健康狀況急劇惡化，台北地院無視柯文哲戒護送醫的事實，仍裁定延押2月。不僅如此，柯文哲因腰痛嗎啡類止痛藥，已達成人一天最高劑量，醫學專業人士均認為狀況危急，但台北看守所仍表示，柯文哲的狀況穩定，並未達留院觀察標準。

協會指出，司法院大法官釋字756號解釋認為，受刑人在監禁期間，除因人身自由遭受限制，附帶造成其他自由權利（例如居住與遷徙自由）亦受限制外，其與一般人民所得享有之憲法上權利，原則上並無不同。判決有罪之受刑人待遇尚且如此，未判決有罪前，於看守所中羈押之被告，其所受待遇，更不應劣於受刑人。

中華人權協會認為，羈押之目的，僅在於避免被告逃亡或勾串滅證，不在於處罰被告，更不在於變相傷害被告之生命或身心健康。根據兩公約及一般意見書，無論羈押中的被告是柯文哲或者其他人，在其身體健康狀況惡化的情況下，看守所應以被告的身體健康權之維護為優先考量。此觀羈押法第56條規定，禁見之被告，於急迫時亦得逕行先予送醫再通知法院，即可見規範之目的。

協會指出，若被告病況不明，但確有必須服用藥物以維健康的事實，即使依監所監視之數據正常，仍應本於保障基本人權之精神，優先考量被告身體健康權之維護，儘速戒護送醫，進行必要之檢查及治療。法院在參酌羈押必要性之前提下，亦應優先考量採行其他替代性的措施，尤不應以其他案件之發生前例或政治因素，干擾個案之判斷。

協會呼籲，台北看守所應正視柯文哲不使用嗎啡類止痛藥無法止痛之事實，尊重醫學專業判斷，以被告之身體健康權為重，盡速將柯戒護送醫，同時台北地院也要重新進行羈押必要性與其身心健康權之法益衡量。

受刑人 基本人權 柯文哲

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