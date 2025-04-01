2025預言「7月大地震」…海嘯、戰事台灣有準備？演習給答案

近期一本日漫《我所看見的未來》預言2025大地震只剩3個月？日本、台灣難逃海嘯？引起各方熱議。雖已有專家駁斥發生機率不高，但如果台灣發生海嘯，或地緣政治戰事，有準備措施嗎？全國首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」在台南登場，就是要對難以預測的天災人禍做最足準備。到底演習成果說明了什麼？包括緊急醫療；屆時斷網、斷訊等危機，相關因應真的足夠？3個危機情境完整檢視。

這場演練共寫下3個第一：全國首個扣合全韌政策、全國首次擴充急救醫療、全國首場區域複合演練。總統府副秘書長林飛帆提及，這次演練的參演人數與規模，均遠勝以往，參演民眾、動員的民間團體、觀摩人數各約500人，加起來共1500人參與演練。

國際關注台灣韌性，13國駐台使節觀摩演練

府方透露，此次參與觀摩者，包括多國駐台使節，包括美國、日本、歐洲等13個理念相近國家，美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）在參與一場演練時，就頻頻和副總統蕭美琴互動，交換意見。除駐台代表外，也包括芬蘭、以色列等國際著名社會防衛韌性國家，顯示為強化社會韌性，台灣正與相關國家，密切交換相關資訊。

林飛帆強調，全社會韌性已是國際社會共同努力的議題，上一週法國才宣布將向國民發放生存手冊；歐盟近期也發布佈告，呼籲各會員國強化公眾準備；連北約也對會員國提出7大韌性指標，檢視社會與政府面對極端狀況的能力。

總統賴清德致詞時，更明確揭示了台灣全力提升社會韌性的原因，與地緣政治脫不了關係。

他提及，之所以在上任後就在總統府成立「全社會防衛韌性推動委員會」，去年12月在總統府進行桌上推演，這次到台南進行小規模實地演練，並預計今年4月份進行「城鎮韌性演習」，目的就是希望打造台灣社會的韌性，能夠妥善大自然發生的天災地變，或是重大意外事故造成大量傷患，以及因應區域地緣政治的變化，「我們不敢不準備。」

賴清德說，「預防重於治療」、「不恃敵之不來，恃吾有以待之」，只要台灣做好準備，就算事情不幸發生，也能降低傷害。不僅僅是國軍的力量，也希望透過全社會防衛韌性的力量，來確保台灣的安全，確保和平能夠透過實力的展現，達到和平的目標。

場景1：港口出現爆炸

此次演習共分3個情境。情境1為關鍵基礎設施爆炸演練，場景設定在安平港營運旅客服務中心，設想該中心因不明原因發生爆炸，造成現場傷亡人數約200人，安平港營運處成立緊急應變小組，台南市府接獲通報後，也隨即派人前往支援救災，現場也啟動自主緊急應變措施，進行中、重傷檢傷分類，再後送至育平廣場。

演練科目包括關鍵基礎設施爆炸處置與搶救、大量傷患緊急救護與檢傷分類與後送、現場訊息橫向及傳遞、警力應變演練等，包括港務分公司安平港營運處特種防護團及防護警力、義警、義消、替代役等民力皆參與其中。

場景2：南海發生大海嘯

另外，除了日漫《我所看見的未來》的預言，根據日本政府地震委員會預測，未來30年內將有80％的機率發生南海海槽大地震，若地震發生也可能引發大海嘯，因此，日本當地政府已廣宣緊急逃難知識以及避難場所，讓民眾做好準備。

台灣也可能遭海嘯襲擊，但民眾準備夠嗎？因此，情境2則是因應類似情形，場景設定在南寧高中，設想台灣西南方向菲律賓海板塊發生錯動，誘發規模9.0以上地震，台灣陸地顯著有感，台灣西南部沿海面臨海嘯威脅，並隨即發布海嘯警報。

海嘯警報發布後，台南市南區海嘯潛勢區民眾直接就近垂直避難，惟海嘯過後因部分民宅受影響受損或有積淹水情形，且擔心後續有第二波海嘯影響，因此將南區受海嘯影響區域的民眾疏散至鄰近避難收容處所（南寧高中），進行短期收容。

防斷網斷訊有準備？

該場參演民眾約300人左右，演練科目包括區級應變中心成立、防災協作中心開設、警報傳遞與發放、交通及疏散撤離、物資盤整暨調度運作等。值得注意的是，為因應災害發生出現斷網、斷訊問題，市府人員指出，已建構低軌衛星進行聯網，「不是馬斯克那一款的」，提升災害的通訊韌性。

場景3：醫療量能無法負荷

情境3為擴充急救醫療場所演練，地點設定在育平廣場，設想安平港遊客服務中心因不明因素發生爆炸，或例如海嘯等其他天然災害，造成大量傷患，當地醫療院所無法負荷，因此在該區開設「擴充急救醫療場所」，並請醫事人員與志工前往協助處理。

演練科目包括中、重傷處理，現場並實際啟動救護車後送程序，甚至還設置「大體存放區」，場景逼真。另外「前進外科小組作業區」也首次展示軍醫局的FRSD裝備，讓重傷、無法立即後送者可先就由手術治療暫時穩定生命跡象，提高存活率。

由於地緣政治緊張，台灣是否有足夠的韌性因應天災人禍的衝擊，已成許多國家的關注點。首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」順利落幕，未來的相關模式，將逐步在全國各地逐步落實。

（本文出自2025.03.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）