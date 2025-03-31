行政院承諾提升社工薪資 今年頒發184位績優社工

4月2日是台灣社工日，衛福部今天舉辦「114年全國社會工作專業人員表揚典禮」，頒獎給全國184位優秀社工。行政院院長卓榮泰表示，感謝所有社工專業人員為社會安全網築起新希望，接住兒少、婦女、老人、身心障等族群，提供危機家庭的支持。

卓榮泰指出，社會工作人員是推動社會福利重要的一環，協助受傷的孩子、獨居長者、末期病人、弱勢家庭等，尤其是對高齡者的關懷。他強調，高齡化、少子化加劇，各種社會問題增加，社工是社會安全網第一線，兼具專業及使命，展現溫暖與專業，是不可取代的安定力量。

卓榮泰說，社工站在第一線，應對多元且複雜的挑戰，陪伴無數個人與家庭度過難關，重要性不言而喻。為留住人才及吸引新血加入，行政院自去年起，補助民間單位社工人員薪資起薪調高8.16%，已連續二年調升薪資，並改善勞動環境，提升社會工作專業人員的地位。

衛福部部長邱部長指出，除了保障社工薪資，另強化薪資調整及職涯發展規畫，確保社工人員獲得合理待遇。此外，協調考選部檢討改善社工師考試制度，鼓勵更多擁豐富實務經驗之社工人員考取證照，強化專業認證制度。

今年共184位社工與督導獲獎，包含特殊貢獻獎一人、資深敬業獎（服務20年以上）63人、績優社工督導獎27人，以及績優社工獎93人。獲頒特殊貢獻獎的台大社會工作學系名譽教授林萬億表示，因出身佃農，家庭收入微薄，自幼念書都是父母親跟親友借錢，連上學的交通費用也拮据窘迫。

林萬億說，考上社會工作學系後，覺得社工可以幫助弱勢的個案；後來至美國學習最新的社會工作制度，當時正值台灣社會工作重要發展期，有幸參與推動社會安全網，草擬社會工作師法。而「小燈泡」事件後，他認為，應建構完善社工體系，防止憾事再發生。