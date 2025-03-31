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海委會推動海洋永續 首屆企業貢獻獎甄選開跑

中央社／ 高雄31日電

海委會首設「企業海洋永續貢獻獎」，第1屆甄選活動開放報名至6月30日，鼓勵企業履行社會責任守護海洋環境，盼藉此引導更多企業投入並促進社會各界關注與支持海洋永續發展。

海洋委員會指出，「企業海洋永續貢獻獎」甄選活動依企業規模分為中小企業組與一般企業組，並根據企業在去年至今年期間於國內投入減少海洋污染、保育海洋生物多樣性、復育藍碳生態系、推動海洋循環經濟、扎根海洋教育等領域的具體貢獻進行評審。

海委會表示，評審標準涵蓋3大指標，分別是企業對推動海洋永續發展的規劃及願景、執行成果對海洋永續發展貢獻程度及執行方式或成果是否具指標性，經評分達85分以上者，將公開進行表揚並頒發獎狀及獎座。

海委會今天發布新聞稿指出，全球環保意識逐漸升高，推動海洋永續發展將成為企業履行社會責任重要途徑，且透過推動海洋永續發展不僅能提升企業品牌價值與國際市場競爭力，還能為社會和環境帶來積極影響，盼藉甄選活動讓企業展示和分享社會貢獻，進一步引導更多企業投身推動海洋永續發展行列。活動相關資訊可至海委會全球資訊網查詢。

中小企業 永續 海委會

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