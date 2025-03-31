影／全國社工表揚典禮 林萬億獲「特殊貢獻獎」
衛生福利部下午舉辦「助人專業，轉變社會/我社工，我驕傲一114年全國社會工作專業人員表揚典禮」，肯定社會工作專業人員的服務與貢獻，頒獎給184位專業社工。行政院長卓榮泰親自頒發「特殊貢獻獎」給台灣大學社會工作學系名譽教授林萬億。林萬億表示：「每個人都應該擁有尊嚴與價值，並追求更美好的社會」
林萬億作育無數社工人才，實踐理想推動社會福利政策、促成「社會工作師法」制定及提升社工專業制度各方面均有卓越貢獻。並長年關注台灣社會發展與脈動，致力於新興社工領域並倡議社會正義，將國際社會福利理論引入台灣，並透過學術研究與政策推動，為社工專業發展奠定基石，不僅影響學術界深遠，更引領台灣社會福利體系持續成長。
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