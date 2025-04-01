臺中地政團隊屢創佳績 金檔獎實至名歸

大甲地政事務所於第21屆金檔獎頒獎典禮與行政院長合影。 圖／大甲地政事務所 提供

在政府機關檔案管理領域，「金檔獎」堪稱是最高榮譽，被譽為檔案管理界的「奧斯卡獎」。這項殊榮由國家發展委員會檔案管理局主辦，旨在表揚對檔案管理制度落實卓越的機關，鼓勵各單位持續精進，提升檔案管理專業，並建立公務機關的榮譽感與典範。

嚴謹督導機制 確保檔案品質

臺中市政府地政局一直以來高度重視檔案管理，定期對轄下各地政事務所進行業務督導考評，確保地政業務的執行符合規範。在督導過程中，局內會抽查各地政事務所的檔案管理情形，並依照金檔獎的標準進行檢核，確保檔案保存的品質與效能。若發現管理上的疏失，則會即時指導改善，以提升整體作業水準。這種嚴謹且務實的督導機制，使臺中地政團隊在歷屆金檔獎評選中屢創佳績，成績斐然。

臺中市政府至東勢地所進行金檔獎初評作業。 圖／東勢地政事務所 提供

累積榮耀 經驗傳承

多年來，臺中市各地政事務所憑藉專業管理能力與優異表現，多次榮獲金檔獎，為地政團隊累積了豐碩的榮耀。近年來的獲獎紀錄包括：第14屆的大里地政事務所、第16屆的雅潭地政事務所、第18屆的豐原地政事務所、第19屆的太平地政事務所、第20屆的清水地政事務所及第21屆的大甲地政事務所。

這些傑出的成果，不僅展現出臺中市各地政事務所的高度專業，更彰顯出地政團隊經驗傳承、團隊合作、互助共榮的精神。這樣的持續精進，也讓臺中市地政事務所在全國檔案管理領域中，樹立起良好的典範。

再接再厲 續寫榮耀

即將到來的第22屆金檔獎，臺中市將由東勢地政事務所代表參賽，期盼能夠延續傳統，為臺中市再添一座榮耀獎盃。這不僅是對地政團隊努力的肯定，也讓市民能夠更加放心，因為他們的地政服務與檔案管理，都擁有最高品質的保障。

未來，臺中市政府地政局將持續優化檔案管理機制，精進作業流程，確保地政業務能夠穩健推動，讓每一份檔案都能妥善管理，達到「專業、透明、便民」的服務目標。讓我們一起期待臺中地政團隊在金檔獎上再創佳績！(臺中市政府地政局 廣告)