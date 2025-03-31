【重磅快評】和美國一樣 台灣也成偽言論自由社會

曾經，人們以為老是高舉民主旗幟的美國是言論最自由的國家了吧？看看最近發生在美國哥倫比亞大學生哈利勒（Mahmoud Khalil）遭川普政府遣返事件，恐怕就會完全改觀。台灣長期在美國觀點的洗腦下，不僅對此案無感、少有討論，即使關注，也是跟隨美國當權派的言論風向走，不能疑美也不能疑以色列。

哈利勒是哥倫比亞大學的一名巴勒斯坦研究生，主導去年哥大的反戰運動。3月8日，移民官未表明身分，強行進入哈利勒在哥大的公寓將他逮捕，並被送往路易斯安那州等待遣返程序。事實上，哈利勒擁有永久居留綠卡，老婆是美國公民，目前懷孕8個月。

移民官表示，哈利勒的抗議活動中表達支持哈瑪斯的看法。美國總統川普支持逮捕哈利勒，甚至強調這是「未來更多逮捕的起點」。哈利勒的案件已引發美國言論自由爭議，點燃街頭示威浪潮，約300名支持巴勒斯坦人的猶太人士13日湧入紐約川普大樓抗議。

目前法官下令暫時阻止哈利勒的驅逐出境，並安排聽審。支持者要求釋放哈利勒，多個人權團體譴責美國政府的行動。而聯邦法院即將做出裁決。但是，即使哈利勒最終未被遣返，稱得上是言論自由的勝利嗎？人民從此就能生活在一個能自在發表、充分交換意見的社會嗎？

有媒體研究者發現，很多國家早就陷入偽言論自由（pseudo freedom of speech）社會，你以為活在一個有言論自由的社會，其實你並沒有，實際上卻不斷被各種手段操弄。想想，你有多久不敢在line群組裡批評時政，在社群牆上避談特定話題？就算你想談，也未必能被聽到看到，因為那些表面上道貌岸然，說要保護言論自由的政黨或暗黑勢力，會用各種手段阻止他們不樂見的言論擴散出去。

這些手法就是我們很熟悉的，包括大量製造假新聞、假聲量，來掩沒真相與不樂見的聲音；選擇性審查，利用模糊的規範選擇性地懲罰某些言論；操弄演算法，限制某些人與某些信息的傳播；用出征、騷擾、抹黑等手段打擊批評者，讓批評者噤若寒蟬。於是在看似可以自由發言的台灣社會裡，我們都在各說各話，同溫層變得愈來愈厚實，別說什麼思想交流，不同想法的人早就是楚河漢界，更可怕的是，只要你說的話為當局所不喜，小到查水表，大到送法辦或被驅逐出境，都是可能的後果。

翻開人類歷史，言論自由不是天上掉下來，是人民一次又一次不屈從，知識分子一個接一個挺身而出爭取而來的。這也是為什麼美國人權團體正積極聲援和協助哈里爾，如果連這些人權團體都被消音，自詡活在民主社會的我們，與常拿來嘲笑批評的極權社會有何差異？屆時我們好不容易爭取而來的民主將進入漫長的黑夜。對公共議題「被沉默」的你，還覺得言論自由這一題與自己無關嗎？