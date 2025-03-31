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【重磅快評】和美國一樣 台灣也成偽言論自由社會

聯合報／ 主筆室
美國移民和海關管理局執法人員本月初在哥大學生公寓內逮捕領導校園示威的巴勒斯坦裔研究生哈利勒(中)。圖為哈利勒去年在校園就以巴衝突對媒體發表意見。路透
美國移民和海關管理局執法人員本月初在哥大學生公寓內逮捕領導校園示威的巴勒斯坦裔研究生哈利勒(中)。圖為哈利勒去年在校園就以巴衝突對媒體發表意見。路透

曾經，人們以為老是高舉民主旗幟的美國是言論最自由的國家了吧？看看最近發生在美國哥倫比亞大學生哈利勒（Mahmoud Khalil）遭川普政府遣返事件，恐怕就會完全改觀。台灣長期在美國觀點的洗腦下，不僅對此案無感、少有討論，即使關注，也是跟隨美國當權派的言論風向走，不能疑美也不能疑以色列。

哈利勒是哥倫比亞大學的一名巴勒斯坦研究生，主導去年哥大的反戰運動。3月8日，移民官未表明身分，強行進入哈利勒在哥大的公寓將他逮捕，並被送往路易斯安那州等待遣返程序。事實上，哈利勒擁有永久居留綠卡，老婆是美國公民，目前懷孕8個月。

移民官表示，哈利勒的抗議活動中表達支持哈瑪斯的看法。美國總統川普支持逮捕哈利勒，甚至強調這是「未來更多逮捕的起點」。哈利勒的案件已引發美國言論自由爭議，點燃街頭示威浪潮，約300名支持巴勒斯坦人的猶太人士13日湧入紐約川普大樓抗議。

目前法官下令暫時阻止哈利勒的驅逐出境，並安排聽審。支持者要求釋放哈利勒，多個人權團體譴責美國政府的行動。而聯邦法院即將做出裁決。但是，即使哈利勒最終未被遣返，稱得上是言論自由的勝利嗎？人民從此就能生活在一個能自在發表、充分交換意見的社會嗎？

有媒體研究者發現，很多國家早就陷入偽言論自由（pseudo freedom of speech）社會，你以為活在一個有言論自由的社會，其實你並沒有，實際上卻不斷被各種手段操弄。想想，你有多久不敢在line群組裡批評時政，在社群牆上避談特定話題？就算你想談，也未必能被聽到看到，因為那些表面上道貌岸然，說要保護言論自由的政黨或暗黑勢力，會用各種手段阻止他們不樂見的言論擴散出去。

這些手法就是我們很熟悉的，包括大量製造假新聞、假聲量，來掩沒真相與不樂見的聲音；選擇性審查，利用模糊的規範選擇性地懲罰某些言論；操弄演算法，限制某些人與某些信息的傳播；用出征、騷擾、抹黑等手段打擊批評者，讓批評者噤若寒蟬。於是在看似可以自由發言的台灣社會裡，我們都在各說各話，同溫層變得愈來愈厚實，別說什麼思想交流，不同想法的人早就是楚河漢界，更可怕的是，只要你說的話為當局所不喜，小到查水表，大到送法辦或被驅逐出境，都是可能的後果。

翻開人類歷史，言論自由不是天上掉下來，是人民一次又一次不屈從，知識分子一個接一個挺身而出爭取而來的。這也是為什麼美國人權團體正積極聲援和協助哈里爾，如果連這些人權團體都被消音，自詡活在民主社會的我們，與常拿來嘲笑批評的極權社會有何差異？屆時我們好不容易爭取而來的民主將進入漫長的黑夜。對公共議題「被沉默」的你，還覺得言論自由這一題與自己無關嗎？

人權 美國公民 言論自由

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