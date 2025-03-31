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國民營養健康調查抽血惹議 國健署：絕不在民眾家抽血

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署澄清「國民營養健康調查」疑慮，絕不會在民眾家抽血。本報資料照片
國健署澄清「國民營養健康調查」疑慮，絕不會在民眾家抽血。本報資料照片

民眾在網路貼文，有自稱是中研院研究人員上門找小孩抽血，目的是進行「國民營養健康調查」，發文者懷疑遇上詐騙，且擔心家人個資外洩，引發爭議。國健署今天再度澄清，「國民營養健康調查」委託中研院生醫所執行，邀請社區民眾參加訪問，確有此事，主要是為了蒐集資訊分析國民營養健康狀況。

國健署監測研究及健康教育組組長林宜靜表示，依照「營養和健康促進法」第九條規定，每年都會進行國民營養健康調查，以四年為一周期依循採購程序公開招標。訪員皆受過專業訓練，先讓民眾瞭解參與的相關權利；在取得同意並完成「研究參與者同意書」簽署後，才會進行後續問卷訪問調查。

林宜靜強調，一切均有嚴格的流程，首先會寄出計畫邀請函，也會發公文告知當地的警察局、衛生所、村里長等，再到府拜訪說明調查目的。取得完成同意書簽署後，接著後續問卷訪問；同一調查地區的民眾，會安排定點由醫事人員進行身體檢測、抽血等。

「我們絕對不會在民眾家中抽血。」林宜靜指出，訪員非醫療人員，並不會直接在受訪民眾家中抽血。「國民營養健康調查」均制定嚴謹的標準作業流程，並經醫學倫理委員會（IRB）審查通過，各項工作皆恪守個別資料絕對保密原則；檢測完成後，會將結果寄給民眾，而相關資料也依規定妥善保管。

「國民營養健康調查」程序複雜，事先採年齡別分層抽樣，資料蒐集包括面對面訪問、身體測量、檢體採樣等，一年調查目標為2200位，統整四年分析數據做為政府營養和非傳染性疾病決策參考。

近年來詐騙猖狂，林宜靜說，可以理解民眾遇到訪員的疑慮，造成民眾誤解情況，委託單位國民健康署深感歉意。國健署檢討未來將精進相關作業流程，亦請調查團隊強化訪員調查說明品質與受試者保護機制，並納入相關教育訓練，以確保受試者權益完全保障下參與。

中研院 國健署 詐騙

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