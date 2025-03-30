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花蓮0403地震大型社區補強 國土署：研議提高補助

中央社／ 台北30日電
403地震加上颱風導致太魯閣國家公園的災情擴大，聯外道路上滿是巨石擋路，險象環生。記者陳正興／攝影
403地震加上颱風導致太魯閣國家公園的災情擴大，聯外道路上滿是巨石擋路，險象環生。記者陳正興／攝影

花蓮去年4月發生大地震（0403地震），國土署表示，為避免民眾在建物補強墊付過高金額，由地方政府依據工程進度直接核撥補助款，無須中央核准；針對部分大型社區補強規模較大，恐有經費不足疑慮，也會研議提高補助可行性。

國土署今天透過新聞稿表示，為協助0403地震張貼紅黃單受損的住宅儘速回復正常生活，第一時間就向行政院爭取提高弱層補強補助金額，行政院去年11月18日已核定「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（民國111-114年）」計畫，截至目前，花蓮縣0403地震案件申請核定已累計49棟。

針對近期有部分大型社區反映補強規模較大，恐有經費不足疑慮，國土署表示，會在兼顧公平性與實際需求的原則下，研議提高補助可行性，確保社區能獲得妥適補強，以達到保護民眾居住安全及防災目的。

國土署說，0403地震過後，已強制拆除的建築物有17案，經主動召開19場都市更新及危老重建說明會及分別考量個案需求後，現階段住宅類建物已有1案將採公辦都更及2案循自主都更方式辦理，其餘案件會與縣府持續提供協助與輔導，繼續調查及整合民眾與社區意願，提供方案選擇、財務試算等重建協助。

國土署表示，關於花蓮馥邑京華社區大樓拆除，因考量花蓮重建工作繁重及專業人力不足，經中央與地方協調後，將採分工合作方式辦理。花蓮縣政府已提報修正計畫，國土署會儘速完成審核確認及轉陳行政院核定，盡快展開代辦拆除工程。

國土署說，0403地震災後復原工作仍在進行中，中央與地方政府保持密切聯繫，持續給予受災戶必要協助。

國土署 地震 花蓮縣政府

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聯合報一周大事3/23~3/29

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