出席快樂成長派對 副總統蕭美琴：為孩子打造安全環境

副總統蕭美琴今天出席「寶貝FUN心 快樂成長派對」，她感謝主辦單位及每位從事公益服務的企業代表與民間團體，讓社會充滿愛心，也期盼大家共同努力，持續為孩子們打造健康、安全及快樂的成長環境。

蕭副總統下午出席由「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」於總統府南、北苑舉辦的「寶貝FUN心快樂成長派對」，副總統參與開幕儀式並前往攤位參觀，與孩子們親切互動，現場氣氛溫馨熱鬧。

副總統致詞表示，雖然今天天氣有點冷、又下著雨，但相信透過彼此的關懷與互助，大家仍能感受到溫暖與感動，也預祝每位小朋友「兒童節快樂」。

副總統指出，「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」活動已延續37年，非常不簡單。感謝每一位積極從事公益服務的企業代表與民間團體共同促成，讓活動從不間斷；在國家整體制度下，即使社會保護傘十分強固，也難免會有遺漏之處，需要大家齊心協力補足每一個缺口。

蕭副總統表示，總統府是屬於人民的地方，因此在總統府舉辦快樂成長派對別具意義。每位孩子都是國家未來的主人，也是國家的寶貝，尤其是特殊的孩子，更是大家珍惜的寶貝。

她提到，「健康」是小朋友成長過程中的重要基礎，今天有許多關於兒童健康的攤位，期盼透過這些關卡以及與小朋友的互動，讓社會大眾關注政府的重要政策，包括「優化兒童醫療照護計畫」，政府投入許多資源強化各項醫療與健康的支持系統，提升兒童的醫療關懷與照顧。未來也將研擬更多元的托育服務模式，結合公部門與民間的力量，共同提供優質的幼兒照顧服務。

媒體識讀教育方面，副總統指出，政府近年全力支持「小公視」開台。去年8月，她親自到台北賓館參加該頻道的開台活動，透過公共電視的服務，讓小朋友有自己的專屬頻道，也透過豐富的閱聽視覺內容，讓孩子們在成長過程中，有更多學習管道與獲得資訊的機會。

副總統表示，小朋友及青少年都是國家的未來，需要大家共同照顧。台灣的人均關懷、慷慨等指數在世界排名已是名列前茅，是人民共同的驕傲；她期盼大家共同努力，持續為孩子們打造一個健康、安全及快樂的成長環境。