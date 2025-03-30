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地震周年復原之路仍漫長 太魯閣將分期分階段恢復風貌

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
通往太魯閣布洛灣的遊憩區道路，在403大地震加上颱風導致災情擴大，聯外道路一再被土石流切斷。記者陳正興／攝影
通往太魯閣布洛灣的遊憩區道路，在403大地震加上颱風導致災情擴大，聯外道路一再被土石流切斷。記者陳正興／攝影

花蓮403地震即將滿周年，被視為觀光門面的太魯閣國家公園，震後即以「搶通、復原、強化」為三大目標，積極展開重建工作，管理處今天說明重建進度，天祥遊憩區修復已完成， 得卡倫、大同大禮兩條步道、崇德及大清水兩個遊憩區也接近尾聲，將與地方密切合作，分期分階段恢復太魯閣風貌。

太魯閣國家公園管理處今天表示，去年4月3日芮氏規模7點2強震重創花蓮，對太魯閣多處設施、景點造成空前損害，豪雨、颱風又造成更多災情，震後立即成立重建小組，循「搶通、復原、強化」三大目標展開重建。

太管處表示，天災接踵而來考驗重建工作，須因應災情調整工程規畫設計才能對症下藥，震後啟動緊急搶修先期調查及安全評估，特別是砂卡礑、長春祠、布洛灣、燕子口、九曲洞及白楊等六大步道景區，蒐集影像、航測等資料比對，分析受損及災害類型。

接著進行更詳細的環境調查評估，目前已完成長春祠部分，接下來要進行燕子口、白楊步道等現勘及控制點布設工作。

外界關心園區各景點開放狀況，太管處表示，台8線中橫公路西寶以西包括西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景台均可供民眾休憩或健行，東端天祥至太魯閣口因施工，5時段放行。

太管處表示，重建過程受到來自社會的關懷與支持，地震將滿一年，但復原之路仍漫長，除持續修復重要景點，也對其餘受災嚴重地區展開評估調查，並加強對生態環境的監測及崩塌地區植生復育工作，將持續精進設施防災強度，打造增強防災韌性也兼顧安全永續的太魯閣。

在403花蓮震災受創嚴重的太魯閣砂卡礑步道，修復還遙遙無期。記者陳正興／攝影
在403花蓮震災受創嚴重的太魯閣砂卡礑步道，修復還遙遙無期。記者陳正興／攝影
403地震加上颱風導致太魯閣國家公園的災情擴大，聯外道路上滿是巨石擋路，險象環生。記者陳正興／攝影
403地震加上颱風導致太魯閣國家公園的災情擴大，聯外道路上滿是巨石擋路，險象環生。記者陳正興／攝影
0403震災受創嚴重的太魯閣砂卡礑步道。記者陳正興／攝影
0403震災受創嚴重的太魯閣砂卡礑步道。記者陳正興／攝影

太魯閣國家公園 景點

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