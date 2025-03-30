快訊

羅志祥母罹阿茲海默症 醫：每天多吃這些食物「大腦可逆齡7.5歲」

「用嘴巴呼吸」壞處多 醫師示警：患某些種疾病機率可能大增

中職／桃園猿龍戰因雨延賽 猿隊連兩季開季首戰泡湯

2025曼谷國際書展 台灣展現出版設計創意

中央社／ 曼谷30日專電

文化部參與2025年曼谷國際書展，設置台灣展位，展出近年文化部推動台書外譯成果以及金蝶獎獲獎作品，同時邀請金蝶獎得主與泰國讀者和創作者分享自己的創作理念。

「2025曼谷國際書展」（2025 Bangkok InternationalBook Fair）3月27日到4月7日於詩麗吉王后國家會議中心開展，駐泰代表處文化組在書展舉辦「2025Books From Taiwan金蝶飛翔曼谷系列活動」，設置台灣展位展出近年文化部推動台書外譯成果以及金蝶獎獲獎作品，呈現台灣出版在裝幀設計獨特創意。

駐泰代表處文化組發布新聞稿指出，文化組昨天早上舉辦座談，邀請2025年金蝶獎金獎得主吳睿哲以及熱銷藝術主題書「沒有門檻的幸福」作者楊士毅分享自己的創作，以設計藝術吸引泰國出版界與讀者目光，也與泰國創作者書籍設計名家卡諾瑪（KanokmasMatnaramyakit）和瓦納帕拉帕（WannaprapaTungkasmith）進行交流分享。

駐泰副代表董思齊在座談開幕致詞表示，代表處文化組自2020年起參加曼谷國際書展，介紹繪本、漫畫、文學等不同主題的台灣出版品給泰國讀者與出版社，今年透過設計與藝術介紹閱讀台灣出版品的新面向，期待讀者能體驗到台灣出版的獨特創意與美學。

書展主辦單位泰國出版商與書商協會（PUBAT）副會長杜安彭（Duangporn Sutthisomboon）驚豔於台灣書籍設計，希望這次交流活動，能夠為台泰出版界激盪出更多創意火花與合作機會。

駐泰代表處文化組昨天下午接著舉辦工作坊，吸引泰國出版業者、設計創作者等出席，還有一群在泰台灣人組成的讀書會「泰友緣」讀者前往參加。吳睿哲在工作坊中介紹他的作品「舞就是做很多動作」是受到外甥啟發，創作結合紙偶圖像與樂譜來描繪舞蹈的作品，書本出版後，收到許多小讀者回饋充滿創意的閱讀方式。

楊士毅則分享他的作品如何表達對於人類的關心，讓人感受到幸福，他的創作不只是呈現視覺之美，也引導觀眾發現美就在生活周遭。

文化部 文學 曼谷 泰國

延伸閱讀

男團棄粉絲落跑！曼谷地震頭等艙搶飛　粉絲慘死僅16歲

泰總理貝東塔宣布泰國「恢復正常」 曼谷僅審計署新大樓倒塌

許志豪才「打卡曼谷黎明寺」泰國強震樓塌　他報平安曝為錄影提前返台

曼谷地標震歪了？泰最高飯店竟成「比薩斜塔」 白玉酒店急發聲

相關新聞

照片看歷史／1955年美食糧基金會 贈台5千磅營養糧

1955年3月30日，總統夫人蔣宋美齡下午在婦聯會接見美國羅安琪大眾食糧基金會執行秘書羅絲。羅絲於拜會蔣夫人前，曾由皮以書總幹事陪同參觀征衣縫製場，惠幼托兒所及華興育兒院。

聯合報一周大事3/23~3/29

國內

各團體欲勸募馳援緬甸地震 衛福部提醒注意法規

緬甸昨天強震，部分社團有意募款賑災，衛生福利部今天晚間提醒，即便是已取得勸募字號的團體，仍應注意相關法令規定，包括是否需...

緬甸強震影響泰緬旅遊 4月15日前泰、緬團可解約退費

昨日（114年3月28日）緬甸中部發生芮氏規模8.2的強烈地震，地震波及鄰近國家，其中泰國首都曼谷亦感受強烈震感，泰國政府已宣布曼谷進入緊急狀態。為維護國人旅遊安全，交通部觀光署宣布參加泰國（不含普吉島）、緬甸團體旅遊可依照國外旅遊定型化契約第14條不可抗力因素來解約及退費。

商界菁英棄高薪闖社福 基督教芥菜種會執行長的轉型路

基督教芥菜種會執行長李肇家曾是年薪破800萬的資訊業高階主管，2年多前轉入社福領域，他運用企業管理的執行力推展社福，透過「以工帶振」等方法，今年將在全台北中南東各區成立習藝所，擴大助人網絡，讓扶助不只是解決短期困境，而是帶來長效的生活改善。

緬甸強震 林佳龍：1名在緬任教國人失聯中

緬甸今下午發生芮氏規模7.7強震，鄰近的泰國也發生規模4.9的有感地震。外交部長林佳龍表示，第一時間已指示駐緬甸與駐泰國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。