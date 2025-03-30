聯合報一周大事3/23~3/29

1964年3月29日，9000餘名青年學生為慶祝青年節，當日下午在總統府前廣場表演各項育樂活動。參加表演的包括北一女、北二女（現中山女中）、市女中（現金華國中）、靜修女中、開南商工、建中、成功及省立北商（現台北商業大學）等中等學校的學生。他們有的穿著齊整的學生服，有的穿著運動裝，有的穿著色彩鮮豔的儀隊服裝，參加表演。

2025-03-29 09:00