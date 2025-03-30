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聯合報一周大事3/23~3/29

聯合報／ 本報訊
陸配「亞亞」劉振亞因鼓吹武統，遭處分限期離境。圖／聯合報系資料照片
陸配「亞亞」劉振亞因鼓吹武統，遭處分限期離境。圖／聯合報系資料照片

國內

25日：陸配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論遭處分限期離境，她在期限最後一天自行搭機離台。

25日：北一女教師區桂芝日前接受「央視」專訪，批賴清德總統不該把對岸界定為境外敵對勢力等作為，遭民眾向教育部國教署檢舉，並交辦北市府調查，北一女收到教育局便箋要求處理。

28日：電價審議委員會決議，四月起電價不漲價，未來會請經濟部全力爭取立法院撥補電價預算。

國外

26日：南韓共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反「公職選舉法」案件，首爾高等法院推翻一審判決，改判無罪。

26日：美國總統川普宣布，所有進口汽車加徵百分之廿五關稅，預計四月二日上路。

28日：緬甸中部發生芮氏規模八點二強震，多棟房屋和橋梁倒塌，泰國曼谷、中國雲南及寮國也感受強烈搖晃，估計有一三○萬人受到地震衝擊。

北一女 北市府 電價

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昨日（114年3月28日）緬甸中部發生芮氏規模8.2的強烈地震，地震波及鄰近國家，其中泰國首都曼谷亦感受強烈震感，泰國政府已宣布曼谷進入緊急狀態。為維護國人旅遊安全，交通部觀光署宣布參加泰國（不含普吉島）、緬甸團體旅遊可依照國外旅遊定型化契約第14條不可抗力因素來解約及退費。

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基督教芥菜種會執行長李肇家曾是年薪破800萬的資訊業高階主管，2年多前轉入社福領域，他運用企業管理的執行力推展社福，透過「以工帶振」等方法，今年將在全台北中南東各區成立習藝所，擴大助人網絡，讓扶助不只是解決短期困境，而是帶來長效的生活改善。

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