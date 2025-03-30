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聯合報一周大事3/23~3/29
國內
25日：陸配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論遭處分限期離境，她在期限最後一天自行搭機離台。
25日：北一女教師區桂芝日前接受「央視」專訪，批賴清德總統不該把對岸界定為境外敵對勢力等作為，遭民眾向教育部國教署檢舉，並交辦北市府調查，北一女收到教育局便箋要求處理。
28日：電價審議委員會決議，四月起電價不漲價，未來會請經濟部全力爭取立法院撥補電價預算。
國外
26日：南韓共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反「公職選舉法」案件，首爾高等法院推翻一審判決，改判無罪。
26日：美國總統川普宣布，所有進口汽車加徵百分之廿五關稅，預計四月二日上路。
28日：緬甸中部發生芮氏規模八點二強震，多棟房屋和橋梁倒塌，泰國曼谷、中國雲南及寮國也感受強烈搖晃，估計有一三○萬人受到地震衝擊。
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