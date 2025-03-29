各團體欲勸募馳援緬甸地震 衛福部提醒注意法規

緬甸昨天強震，部分社團有意募款賑災，衛生福利部今天晚間提醒，即便是已取得勸募字號的團體，仍應注意相關法令規定，包括是否需要變更原本申請的勸募計畫等，以免誤踩紅線。

為了讓民眾善款與捐贈物資用途符合公益性，衛福部明定公益勸募條例，除了申請團體要符合資格，同時要填具申請書及相關文件如勸募計畫等，向主管機關申請並取得勸募許可文號後，才能對外募款。

緬甸國內關鍵基礎設施因內戰癱瘓，規模7.7強震在28日造成至少逾千人死亡。

對於各界有意發起勸募活動來援助緬甸，衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如今天晚間提醒，即便是此前已經取得勸募許可文號的團體，也應留意勸募目的是否在當初申請範圍內，以免不小心違規。

蘇昭如告訴中央社記者，有些單位在申請時，會把範圍寫得較為廣泛，一旦發生事件，啟動勸募的彈性較高，但還是建議應事先確認是否需要變更計劃，或申請新的專案，絕對要經過同意才能進行勸募活動。

她也提醒，民眾在捐獻愛心款項、物資前，請到衛福部公益勸募管理資訊系統，查詢勸募活動是否經政府許可，從團體申請的計劃內容到違規紀錄等均有公布，用意就是希望讓民眾把愛心捐給值得信賴的團體。

華育國際文教協會理事長林語珊今天在臉書（Facebook）宣布，欲發起「0328緬甸強震專案募款」。她接受中央社記者電訪表示，預計從原本就在執行的「支持緬甸華文教育服務團」勸募活動中延伸，將盡快進行計劃變更。