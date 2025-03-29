快訊

彰化虐貓男將虎斑貓重摔致死 判刑5月罰22萬元

各團體欲勸募馳援緬甸地震 衛福部提醒注意法規

中央社／ 台北29日電
緬甸發生大地震，瓦城很多房屋倒塌，讓許多當地居民受困。圖／法新社
緬甸發生大地震，瓦城很多房屋倒塌，讓許多當地居民受困。圖／法新社

緬甸昨天強震，部分社團有意募款賑災，衛生福利部今天晚間提醒，即便是已取得勸募字號的團體，仍應注意相關法令規定，包括是否需要變更原本申請的勸募計畫等，以免誤踩紅線。

為了讓民眾善款與捐贈物資用途符合公益性，衛福部明定公益勸募條例，除了申請團體要符合資格，同時要填具申請書及相關文件如勸募計畫等，向主管機關申請並取得勸募許可文號後，才能對外募款。

緬甸國內關鍵基礎設施因內戰癱瘓，規模7.7強震在28日造成至少逾千人死亡。

對於各界有意發起勸募活動來援助緬甸，衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如今天晚間提醒，即便是此前已經取得勸募許可文號的團體，也應留意勸募目的是否在當初申請範圍內，以免不小心違規。

蘇昭如告訴中央社記者，有些單位在申請時，會把範圍寫得較為廣泛，一旦發生事件，啟動勸募的彈性較高，但還是建議應事先確認是否需要變更計劃，或申請新的專案，絕對要經過同意才能進行勸募活動。

她也提醒，民眾在捐獻愛心款項、物資前，請到衛福部公益勸募管理資訊系統，查詢勸募活動是否經政府許可，從團體申請的計劃內容到違規紀錄等均有公布，用意就是希望讓民眾把愛心捐給值得信賴的團體。

華育國際文教協會理事長林語珊今天在臉書（Facebook）宣布，欲發起「0328緬甸強震專案募款」。她接受中央社記者電訪表示，預計從原本就在執行的「支持緬甸華文教育服務團」勸募活動中延伸，將盡快進行計劃變更。

公益 募款 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸強震泳池變瀑布 大樓外牆「清潔工懸掛半空」驚險一刻被拍下

緬甸強震波及「KK園區」？他揭當地災況 受困豬仔絕望訊息曝光

台夫妻遇緬甸大地震 妻子仍受困倒塌旅館逾24小時現況曝光

緬甸地震 在台僑生：後續恐需經濟協助

相關新聞

各團體欲勸募馳援緬甸地震 衛福部提醒注意法規

緬甸昨天強震，部分社團有意募款賑災，衛生福利部今天晚間提醒，即便是已取得勸募字號的團體，仍應注意相關法令規定，包括是否需...

緬甸強震影響泰緬旅遊 4月15日前泰、緬團可解約退費

昨日（114年3月28日）緬甸中部發生芮氏規模8.2的強烈地震，地震波及鄰近國家，其中泰國首都曼谷亦感受強烈震感，泰國政府已宣布曼谷進入緊急狀態。為維護國人旅遊安全，交通部觀光署宣布參加泰國（不含普吉島）、緬甸團體旅遊可依照國外旅遊定型化契約第14條不可抗力因素來解約及退費。

商界菁英棄高薪闖社福 基督教芥菜種會執行長的轉型路

基督教芥菜種會執行長李肇家曾是年薪破800萬的資訊業高階主管，2年多前轉入社福領域，他運用企業管理的執行力推展社福，透過「以工帶振」等方法，今年將在全台北中南東各區成立習藝所，擴大助人網絡，讓扶助不只是解決短期困境，而是帶來長效的生活改善。

照片看歷史／1964年學生慶青年節 總統府前展青春活力

1964年3月29日，9000餘名青年學生為慶祝青年節，當日下午在總統府前廣場表演各項育樂活動。參加表演的包括北一女、北二女（現中山女中）、市女中（現金華國中）、靜修女中、開南商工、建中、成功及省立北商（現台北商業大學）等中等學校的學生。他們有的穿著齊整的學生服，有的穿著運動裝，有的穿著色彩鮮豔的儀隊服裝，參加表演。

緬甸強震 林佳龍：1名在緬任教國人失聯中

緬甸今下午發生芮氏規模7.7強震，鄰近的泰國也發生規模4.9的有感地震。外交部長林佳龍表示，第一時間已指示駐緬甸與駐泰國...

緬甸強震 蔣萬安：北市可隨時加入救援任務

今天下午緬甸發生了規模7.7的大地震，台北市長蔣萬安表示，共有63位隊員和2隻搜救犬隨時待命，只要接獲內政部消防署的出勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。