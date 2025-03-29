緬甸歸僑協會：瓦城災區受創嚴重 籌備伸出援手

緬甸28日發生強震，受災地區通訊不佳，中華民國緬甸歸僑協會秘書長任自薇今天表示，她聯繫當地瓦城災區，受創嚴重。不少房屋倒塌，人員死傷或送醫。協會將號召校友會、社團，盼對災民伸出援手。

任自薇是新北市永和國中剛退休老師，她下午接受中央社記者電訪表示，國中畢業後，自緬甸移居台灣。目前，在瓦城、臘戍等地還有親人。

任自薇說，本來應歡喜迎接4月充滿祝福與祥和的緬甸新年，協會正忙碌於浴佛祈福活動，未料，毀滅性的地震噩耗，讓她的心情陷入谷底。

任自薇表示，來台灣40年，緬甸是第二故鄉，哥哥、嫂子、姪子們，都還住在重大災區的瓦城；目前電訊斷續不通暢，家人及學姐等人告訴她，災區房屋倒塌、有不少工人被壓，直到今天凌晨獲救送醫。

她表示，家人轉述，當地瓦城孔教學校部分校區倒塌。學校下層有幼兒園，部分幼兒有傷亡。重大災情令人悲傷，協會正聯繫台灣各地校友會、緬甸歸僑社團伸出援手，希望對當地災民獲得真正的幫助。

新北市中和區華新街俗稱「緬甸街」，在當地從事文史工作的緬甸歸僑楊萬利，10歲隨家人從緬甸移居台灣至今20多年，目前正在從中國返鄉至緬甸的行程，但她受困在中緬邊境的雲南瑞麗。

楊萬利今天凌晨在臉書（Facebook）貼文表示，至今瓦城仍有餘震，原訂下一段返鄉目的地是緬甸的曼德勒（瓦城），因曼德勒國際機場關閉，班機因此取消。

楊萬利指出，緬甸的親戚家人雖有些受傷，但大致都是平安，房屋有受損、倒塌。瓦城的傷亡人數仍在攀升，救援工作也在持續。很多人都不敢再待在房子裡，瓦城許多人都集中在護城河周邊臨時避難。

楊萬利也貼出災區居民於黑暗中，坐在街頭人行道疏散的照片。她表示，天災人禍交加的時刻，緬甸的治安讓人擔心。很多人不敢完全離開家，擔心安全與財物損失，只能住家與街頭來回走動。記者今天也嘗試與楊萬利電話聯繫，但電訊中斷、無法接通。

中華民國緬甸經濟文化交流協會理事胡維新接受中央社記者電訪表示，他剛與當地台商總會前理事長溫斯郎聯繫，位於緬甸仰光的台商狀況還好，會隨時關注，給予必要協助。