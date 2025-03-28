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緬甸強震 林佳龍：1名在緬任教國人失聯中

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照

緬甸今下午發生芮氏規模7.7強震，鄰近的泰國也發生規模4.9的有感地震。外交部長林佳龍表示，第一時間已指示駐緬甸與駐泰國代表處同仁掌握災情發展、清查國人動態，並向兩國政府表達慰問之意。目前知道一名在緬甸曼德勒任教的國人失聯中，外交部正持續掌握搶救狀況。駐緬及駐泰處的外交同仁一切平安。

林佳龍在臉書表示，賴清德總統稍早也關注震災情形，並提及內政部消防署台灣特搜隊已整備待命，如有需要，隨時可前往震災現場協助搶救。

林佳龍表示，這次地震影響範圍廣泛，隨著災情畫面陸續傳出，「我們感到十分震撼，也透過管道向兩國政府表達願意支援救災之意」。

林佳龍表示，地震造成緬甸嚴重災情，泰國更是國人熱門的旅遊目的地，駐處會持續全力提供必要協助，祈願在緬甸及泰國遭受震災的傷者能早日康復，搜救工作順利。

林佳龍指出，如有國人在當地遭遇緊急情況，請立即聯繫駐外館處急難救助專線，緬甸境內請直撥：09-257-257-575；泰國境內請直撥：081-666-4006。

林佳龍 泰國 緬甸

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