緬甸7.7強震 賴總統：已請外交部了解確保國人在外安全

針對28日緬甸發生強震，賴總統表示，已請外交部透過我國駐緬甸代表處、駐泰國代表處，了解當地災情資訊、掌握國人受災情況。並且提到，內政部消防署已通知各輪值單位整備待命，相關單位也會持續掌握當地情勢，確保國人在外安全。

賴總統在臉書上發文指出，對於今天下午，緬甸發生芮氏規模7.7淺層強震，鄰近的泰國也發生有感地震。已請外交部，透過我國駐緬甸代表處、駐泰國代表處，了解當地災情資訊、掌握國人受災情況。台灣會與國際社會一同關注救災進展，如有需要，台灣願意提供必要協助。內政部消防署已通知各輪值單位整備待命，相關單位也會持續掌握當地情勢，確保國人在外安全。

此外賴總統也提醒在當地居住或旅遊的國人朋友，務必保持警覺，注意官方發布的最新資訊，防範後續可能發生的餘震。如有任何緊急需求，請立即撥打所在地駐外館處急難救助手機號碼。緬甸境內請直撥：09-257-257-575，泰國境內請直撥：081-666-4006。祈願災情減至最低，救災與復原工作順利，所有受影響的人們都能平安無恙。

另外，行政院長卓榮泰院長已請外交部全面持續清查並瞭解國人受災情況，積極協助在震災當地（包括緬甸及泰國）之當地台僑、留學生、旅客駐地同仁及眷屬，提供國人必要的協助，並請當地國人提高警覺，維護自身安全；此外，卓榮泰也請我國消防署特搜隊做好整備，若有接收到人道救援相關需求，即立即出動提供支援。