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緬甸強震 蔣萬安：北市可隨時加入救援任務

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

今天下午緬甸發生了規模7.7的大地震，台北市長蔣萬安表示，共有63位隊員和2隻搜救犬隨時待命，只要接獲內政部消防署的出勤通知，就能在1小時內出勤、趕往災區支援。

蔣萬安代表台北市政府對緬甸和泰國等受到地震影響的國家表達關心。台北市已經立即啟動搜救隊動員機制，在第一時間完成整備。

同時，蔣萬安說，市府也做好國際人道救援輪值整備，2位領犬員和2隻通過國際認證的搜救犬也能準備隨時加入救援任務。

蔣萬安表示，除了人力整備之外，也透過危機管理網（Network for Crisis Management），關心會員城市曼谷和仰光，了解當地的狀況，表達台北市的關心，也讓他們知道如果有需要「我們會盡力協助」「祈願災區平安，傷者早日康復」。

蔣萬安表示，北市能在1小時內出勤趕往緬甸災區支援。圖/取自蔣萬安臉書
蔣萬安表示，北市能在1小時內出勤趕往緬甸災區支援。圖/取自蔣萬安臉書

搜救犬 蔣萬安

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