緬甸強震 蔣萬安：北市可隨時加入救援任務

今天下午緬甸發生了規模7.7的大地震，台北市長蔣萬安表示，共有63位隊員和2隻搜救犬隨時待命，只要接獲內政部消防署的出勤通知，就能在1小時內出勤、趕往災區支援。

蔣萬安代表台北市政府對緬甸和泰國等受到地震影響的國家表達關心。台北市已經立即啟動搜救隊動員機制，在第一時間完成整備。

同時，蔣萬安說，市府也做好國際人道救援輪值整備，2位領犬員和2隻通過國際認證的搜救犬也能準備隨時加入救援任務。