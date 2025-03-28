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緬甸強震 桃園特搜準備好了
緬甸於台灣時間今天下午2時40分發生芮氏規模7.7的強震，桃園市本月輪值國際人道救援任務，消防局接獲強震資訊，立刻通知40人輪值隊伍著手整備相關裝備、救援器材，待消防署指示，可立刻動身前往協助救援。
桃市消防局說明，桃園市本月正巧輪值國際人道救援任務，早於本月5日辦理動員集結演練，預先整備人員、車輛、裝備器材，隨時可因應國際災害出勤，面對緬甸強震災難，桃園市將竭盡全力支持，幫助緬甸共同面對這次重大災害，展現人道救援之精神。
消防局說，輪值搜救的這支40人隊伍包括35名特搜人員、1名土木技師，還有衛生福利部桃園醫院及長庚醫院4名醫護人員，已著手進行個人裝備、團體裝備及相關生命搜救器材，短時間內可完成出發。
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