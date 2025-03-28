緬甸強震 桃園特搜準備好了

緬甸稍早發生芮氏規模7.7的強震，震央位於中部曼德勒附近的實皆（Sagaing）西北16公里，坐落於首都奈比多以北約100公里區域，地震深度僅約10公里。美國地質調查局（USGS）示警，緬甸這次強震屬大規模災難，可能有多達1300萬人受到「強烈」甚至「嚴重」的震動影響，恐有數千人罹難。 USGS顯示，這場強震之後約12分鐘，實皆南方約18公里處又發生規模6.4地震，震源深度同為10公里。路透報導，緬甸第二大城曼德勒的目擊者稱當地多棟建築物倒塌。

2025-03-28 17:33