13民團組聯盟監督大法官被提名人 公開提憲政議題15問

總統府日前公布7位大法官被提名人，由13個民團組成的「民間監督司法院大法官人選聯盟」今發聲明，對被提名人公開提出「15問」，盼促進憲政議題的社會對話，同時也呼籲立法院嚴格審查被提名人品德操守、憲政人權理念、學識與專業能力。

聯盟指出，大法官被譽為「憲法的守護者」，必須透過與社會的持續溝通，才能免於閉門造車的危險，並引領司法進步；為了審視大法官被提名人的適任性與立法院同意權的行使過程，呼籲立法院嚴謹審查品德操守、憲政人權理念、學識與專業能力。

今年3月21日總統府公布7位大法官被提名人為蔡秋明、蘇素娥、詹鎮榮、林麗瑩、蕭文生、陳慈陽、鄭純惠。該聯盟共同對大法官被提名人公開提出15個問題等8大面向，就大法官職權行使的重要憲法問題，以作為審查參考，也敬請被提名人回覆公開提問，促進憲政議題的社會對話。

對大法官被提名人的共同提問（15問）：

就人權及憲政議題之關注

1.在未來八年的任期內，請問您認為最具指標性的（或您最關切的）憲政議題或基本人權保障議題是什麼？

2.請問有哪些憲政或人權議題，是您心中已有憲法確信之立場，但與當前穩定主流見解或法律秩序有一定距離，或屬於社會上尚存在多元分歧意見的議題？您如何看待憲法法庭之裁判與審理活動，之於社會價值的關係？對您來說，從事現職法律工作（包含學者、法官、檢察官等）和擔任大法官，對法律見解上的影響為何，需要多考慮哪些脈絡、因素（或沒有影響）？

國際人權公約與憲法審查

3.2022年國際人權公約國際審查委員會結論性意見第16點指出：「……在既有或嗣後制定的法規與兩公約有所衝突的情形下，則必須進一步明確化兩公約的地位。審查委員會強調，兩公約作為聯合國最重要的兩部人權公約，應被優先考慮。」請問您認為已內國法化之國際人權公約，於我國法律體系之位階為何？國內法律倘與國際人權公約牴觸，反映於對該法律之憲法審查，其影響為何？國際人權公約之權利清單，之於我國基本權之類型、內容，有何關係？

4.我國《憲法增修條文》第10條第7款規定，應保障身心障礙者就業輔導及生活維護與救助，並扶助其自立與發展。已完成內國法化之《身心障礙者權利公約》第6號一般性意見第3點亦進一步指出：「…拒絕提供合理調整即構成歧視。」請問，您認為此一般性意見的內容，是否具備法律拘束力？於憲法審查上，您認為違反「合理調整原則」之法律或裁判，涉及哪些基本權侵害？應採取何種審查標準？

公民投票及憲法審查

5.《憲法增修條文》第12條規定，就我國憲法之修正應經立法院及公民複決之程序。2022年舉辦之「18歲公民權」修憲複決案，因未達通過門檻而未獲通過。請問，就現行之修憲程序及上述修憲複決案的實踐觀之，您認為現行之修憲程序及門檻是否適當？您如何評價其對台灣民主運作的影響？《憲法增修條文》第12條是否有違憲疑義？

6.司法院釋字第748號解釋公布後，若干反對同性婚姻之團體於107年1月向中選會提出公投案（同性婚姻是否以民法定義並加以保障），並於同年11月24日進行公民投票。對中選會公告公投案成立之行政處分，有同志以利害關係人之身分為原告，在投票前向臺北高等行政法院提起撤銷訴訟，並聲請停止執行公民投票程序。全案於109年5月29日經最高行政法院109年度判字第300號判決駁回原告上訴後確定，其認為原告非利害關係人、無主觀公權利、無訴訟實施權、無保護規範理論之適用，並附帶指出：公民投票案即便違反《原住民族基本法》，也僅係中選會有權不准其提案成立，依法由檢察官具訴訟實施權，原住民本身則無。請問，針對上述認為利害關係人縱其權利直接受侵害，亦不具備訴訟實施權之見解，您的看法為何？針對具有高度違憲可能之公民投票案，您認為《憲法訴訟法》第43條所定之暫時處分制度，能否及如何運用？

國家保護義務及憲法審查

7.目前異性或同性共同生活伴侶之事實配偶關係，尚無明確法律保障。請問，就我國法制上對其未明文保障之現況，您認為涉及哪些基本權？是否違憲？

8.社會救助相關法律以防弊為優先考量，且設有不符貧困者經濟生活現實之虛擬收入、家庭總收入計算規定，導致我國貧窮人口遭到嚴重低估，雖有除外條件（539條款），許多民眾在生活陷於困難時仍無法申請社會救助。請問，就前述關於社會救助制度之問題，是否已侵害人民生存權及其他基本權利？應如何為憲法審查？

9.在涉及氣候及環境變遷的法律問題中，對於人民權益的侵害往往不是來自公權力的作為，而是國家的不作為或作為不足（如碳排放政策）。請問，您認為國家對於極端氣候情境下權利即將發生或正受侵害的脆弱群體，是否存在保護義務？您認為此些群體或利害關係人，是否具備訴訟權能，得以請求國家履行其保護義務？如制度上未提供適當之救濟方式，是否侵害人民訴訟權？

性別認同與基本權保障

10.司法院釋字第748號解釋指出，以「性傾向」為分類標準所為之差別待遇，屬憲法第7條平等權規範之範圍，且應適用較為嚴格之審查標準。請問，您認為我國憲法是否保障人民之「性別認同」？受保障之基礎及程度為何？針對以「性別認同」為分類標準所為之差別待遇，您認為應採何種審查標準？您認為憲法保障人民之「性自主權」中，是否包含「性別自主決定權」？您對於「免術換證」（申請變更性別登記不以完成性別重置手術為必要條件）之意見為何？如您贊成免術換證，您是否認為變更性別登記仍須其他條件（例如精神科醫師診斷證明）？抑或您支持「自由換證」？

土地徵收與基本權保障

11.近年來，國家重大建設的土地開發，大量採取區段徵收（例如桃園航空城、臺北社子島開發案、捷運開發案、鐵路開發），造成人民居住權及財產權之侵害。請問，您認為單以「國家經濟發展」為由，是否足以構成國家發動徵收之公益目的？我國法制上所採行之「區段徵收」是否違憲？當涉及遷離居住於國有土地上居民之爭議時，您認為國家是否得純粹地立於私人地位主張其所有權，而不需考量公權力對於居民居住權等基本權之侵害？

12.請問您認為，原住民族基本法第21條第1項所定應經原住民族或部落諮商同意之土地範圍，依憲法增修條文第10條第11項、第12項前段規定，及我國歷來有關原住民族及原住民權利保障之解釋與裁判意旨，應如何解釋？以土地之公有、私有作為區分標準，排除原住民族或部落針對後者行使諮商同意權，是否違憲？

監所人權保障

13.就我國目前受刑人因事實上受監禁而無法投票之狀態，您有何意見？

國安課題之司法審查與審判制度建構

14.國際戰爭、地緣政治情勢動盪，我國近期也有諸多關於準戰爭/戰爭時司法系統如何因應、準備的討論。請問，在當前政治社會情境下，您會如何界定「危害國家安全（之虞）」？對於以「危害國家安全」為理由而實施的各項管制作為，應如何進行司法審查？

15.政府近日公布將就軍事審判制度提出改革法案。過往包含釋字436號、第781號解釋，皆是改變軍事審判制度重要契機。請問，您對於軍事審判制度改革的意見為何？