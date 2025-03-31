和泰集團力挺年輕人做永續　「和泰公益夢想家」提供20 萬元*補助，攜手青年以ESG行動改變台灣

撰文／ 張念慈

近年來，永續發展（ESG） 已成全球關注焦點，越來越多年輕人希望透過創新行動為社會帶來正向影響。然而，許多好點子往往因缺乏資源與平台而難以落實。為此，和泰集團舉辦第七屆「和泰公益夢想家ESG提案實作行動」，鼓勵青年發揮創意，提出可執行的公益方案，並提供20萬元*公益實作津貼，讓理想不再停留於紙上談兵。

圖／和泰汽車 提供
圖／和泰汽車 提供

設計四大核心主題，邀青年發想創新解方

本屆活動圍繞四大ESG主題，歡迎對社會創新有熱情的年輕人，針對以下議題提出解決方案：

移動自由（Mobility）–提升交通便利性，打造無障礙移動環境

• 如何幫助偏鄉學生獲得更便捷的交通方式？
• 如何活化現有交通資源，減輕通勤族負擔？

社會共好（Openness）–促進社會福祉，關懷多元族群

• 如何協助高齡長者打破社交孤立？
• 如何推動心理健康教育，提高情緒管理意識？

人才價值（Value）–發掘自我價值，推動職涯成長

• 如何為青年提供免費職涯諮詢與技能培訓？
• 如何打造讓弱勢族群也能輕鬆學習的教育平台？

環境友善（Eco）–創新減碳，推動環境永續

• 如何鼓勵大眾使用環保包裝？
• 如何透過行動倡議，提升環保意識？

全方位支援，助力公益夢想到位

除了提供20萬元*公益實作津貼，「和泰公益夢想家」還提供完整的輔導資源，幫助參賽者將構想化為具體行動：
◆一對一業師指導：專業導師提供實戰經驗，協助改善提案
◆社會創新組織參訪：透過實地學習，深入理解社會議題
◆企業培訓課程：ESG課程建立永續思維；強化專案管理、行銷企劃、資金運用等能力

深度陪伴
◆2場議題型組織實地參訪暨跨域交流活動
◆3個青年新創組織共創交流（學習家、城市浪人、Social AED）
◆7位跨領域業師諮詢

立即報名，把你的熱情變成改變世界的力量！

你是否曾經有個能解決社會問題的好點子，卻因缺乏資金與資源而止步？許多年輕人滿懷熱忱，想為世界帶來改變，但現實往往讓理想裹足不前。「和泰公益夢想家」ESG提案實作行動是一場改變世界的旅程，不僅提供實作津貼支持，更提供個人成長的機會！如果有一個能為社會帶來影響的好點子，你將獲得全方位的陪伴與培訓，讓你的提案不僅具創意，更能真正到位執行！

現在就是行動的時候！報名第七屆「和泰公益夢想家」，千萬別讓好點子被埋沒，讓你的熱情成為推動社會進步的力量，讓夢想真正啟程！

活動報名期間：2025年3月14日－4月27日
報名詳情請見活動官網：https://www.hotaimotor.com.tw/dreamfighter/

*最高20萬公益實作津貼採申請制，實報實銷，詳細辦法請見本活動活動簡章。

相關新聞

花蓮0403地震大型社區補強 國土署：研議提高補助

花蓮去年4月發生大地震（0403地震），國土署表示，為避免民眾在建物補強墊付過高金額，由地方政府依據工程進度直接核撥補助...

出席快樂成長派對 副總統蕭美琴：為孩子打造安全環境

副總統蕭美琴今天出席「寶貝FUN心 快樂成長派對」，她感謝主辦單位及每位從事公益服務的企業代表與民間團體，讓社會充滿愛心...

地震周年復原之路仍漫長 太魯閣將分期分階段恢復風貌

花蓮403地震即將滿周年，被視為觀光門面的太魯閣國家公園，震後即以「搶通、復原、強化」為三大目標，積極展開重建工作，管...

緬甸地震今午間已1700人死亡 另3400人受傷、300人失蹤

大陸央視新聞報導，根據緬甸國家管理委員會新聞信息組公布的最新統計數據，截至當地時間30日午間，緬甸全國因28日強烈地震死亡的人數達到1700人，另有3400人受傷，約300人失蹤。...

照片看歷史／1955年美食糧基金會 贈台5千磅營養糧

1955年3月30日，總統夫人蔣宋美齡下午在婦聯會接見美國羅安琪大眾食糧基金會執行秘書羅絲。羅絲於拜會蔣夫人前，曾由皮以書總幹事陪同參觀征衣縫製場，惠幼托兒所及華興育兒院。

聯合報一周大事3/23~3/29

國內

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。