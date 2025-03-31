和泰集團力挺年輕人做永續　「和泰公益夢想家」提供20 萬元*補助，攜手青年以ESG行動改變台灣

近年來，永續發展（ESG） 已成全球關注焦點，越來越多年輕人希望透過創新行動為社會帶來正向影響。然而，許多好點子往往因缺乏資源與平台而難以落實。為此，和泰集團舉辦第七屆「和泰公益夢想家ESG提案實作行動」，鼓勵青年發揮創意，提出可執行的公益方案，並提供20萬元*公益實作津貼，讓理想不再停留於紙上談兵。

圖／和泰汽車 提供

設計四大核心主題，邀青年發想創新解方

本屆活動圍繞四大ESG主題，歡迎對社會創新有熱情的年輕人，針對以下議題提出解決方案：

移動自由（Mobility）–提升交通便利性，打造無障礙移動環境

• 如何幫助偏鄉學生獲得更便捷的交通方式？

• 如何活化現有交通資源，減輕通勤族負擔？

社會共好（Openness）–促進社會福祉，關懷多元族群

• 如何協助高齡長者打破社交孤立？

• 如何推動心理健康教育，提高情緒管理意識？

人才價值（Value）–發掘自我價值，推動職涯成長

• 如何為青年提供免費職涯諮詢與技能培訓？

• 如何打造讓弱勢族群也能輕鬆學習的教育平台？

環境友善（Eco）–創新減碳，推動環境永續

• 如何鼓勵大眾使用環保包裝？

• 如何透過行動倡議，提升環保意識？

全方位支援，助力公益夢想到位

除了提供20萬元*公益實作津貼，「和泰公益夢想家」還提供完整的輔導資源，幫助參賽者將構想化為具體行動：

◆一對一業師指導：專業導師提供實戰經驗，協助改善提案

◆社會創新組織參訪：透過實地學習，深入理解社會議題

◆企業培訓課程：ESG課程建立永續思維；強化專案管理、行銷企劃、資金運用等能力

深度陪伴

◆2場議題型組織實地參訪暨跨域交流活動

◆3個青年新創組織共創交流（學習家、城市浪人、Social AED）

◆7位跨領域業師諮詢

立即報名，把你的熱情變成改變世界的力量！

你是否曾經有個能解決社會問題的好點子，卻因缺乏資金與資源而止步？許多年輕人滿懷熱忱，想為世界帶來改變，但現實往往讓理想裹足不前。「和泰公益夢想家」ESG提案實作行動是一場改變世界的旅程，不僅提供實作津貼支持，更提供個人成長的機會！如果有一個能為社會帶來影響的好點子，你將獲得全方位的陪伴與培訓，讓你的提案不僅具創意，更能真正到位執行！

現在就是行動的時候！報名第七屆「和泰公益夢想家」，千萬別讓好點子被埋沒，讓你的熱情成為推動社會進步的力量，讓夢想真正啟程！

活動報名期間：2025年3月14日－4月27日

報名詳情請見活動官網：https://www.hotaimotor.com.tw/dreamfighter/

*最高20萬公益實作津貼採申請制，實報實銷，詳細辦法請見本活動活動簡章。