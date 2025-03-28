青年獎章 拳后林郁婷、甜點國手李哲瑋10人獲選

救國團今天宣布青年獎章得主名單，包括巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷，以及在國際甜點競賽屢獲佳績並獲選台灣代表的中臺科技大學學生李哲瑋等10名傑出青年。

慶祝青年節，救國團舉行114年青年獎章得獎人發布記者會，今年共有360名具傑出事蹟的青年參與青年獎章遴選，救國團主任葛永光宣布10名青年獎章得主名單。

青年獎章得主，包括巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷、中國國民黨籍立法委員游顥、成功大學資訊工程系副教授曾繁勛、高雄市手藝串珠發展協會執行長陳郁淳、中臺科技大學學生李哲瑋、宜家畜牧場負責人施友超、微醺農場負責人黃衍勳、台中地方檢察署檢察官張凱傑、美和科技大學軍訓教官林俊成、USAWonderland Wealth Management Group執行長李宜秋。

國中時期在教練曾自強指導下，林郁婷開始投入拳擊，從國內比賽一路邁向國際，成為台灣拳擊的標誌性人物，即使曾身陷傷痛，也不輕言放棄，最終在巴黎奧運為國爭光，拿下拳擊金牌；在訓練之餘，林郁婷也取得碩士學位，並擔任大學助理教授，希望傳授自身經驗給更多學生。

21歲的李哲瑋與烘焙的緣分始於國中技藝班體驗營，開啟對烘焙藝術的熱情，憑藉對烘焙藝術的熱愛和不斷努力，在國際賽屢獲佳績，曾獲世界青年甜點盃第2名、IKA奧林匹克廚藝A級競賽甜點拉糖工藝金牌，更獲選2025年UIBC世界盃青年西點大賽個人賽台灣選手代表資格。

李哲瑋分享，甜點競賽經常長達10多個小時，選手要長時間站立，是相當高壓的環境，拉糖的高溫也可能導致受傷，因此希望甜點選手能獲得更多鼓勵，他希望自己未來能成為教師，培育更多年輕選手，以西點藝術展現台灣的文化與創意，同時讓世界看見台灣的潛力。