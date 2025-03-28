央廣爭議 李遠：不能忍受貪汙假帳

中央廣播電台四年前爆出車馬費造假爭議，廉政署近日展開調查，多位國民黨立委昨在立法院教育及文化委員會要求文化部長李遠表態。李遠強調，這件事情非常嚴重，當中有非常多貪汙與假帳的問題，「我非常不能忍受。」也對央廣的處理方式感到痛心，將督促央廣一個月內建置完整的內控系統，並提出報告。

央廣董事長賴秀如則表示，願以央廣現任董事長的身分代表央廣向當時的事件表示遺憾，且這幾年已做了很多補救措施。針對職場霸凌案部分，將重啟調查，並邀請外部法律專家加入。

央廣四年前爆發車馬費造假事件，當時文化部要求央廣委外調查，但調查報告不僅被列為不公開的密件，當時經手的主管更一一升官，引發基層不滿，事後更爆出吹哨者被職場霸凌。

廉政署近期針對央廣弊案展開調查，根據揭露的調查報告內容，央廣當時被查出兩千多筆領據有狀況，不僅有虛報的幽靈來賓，還有公務員以親屬名義冒領車馬費。

該調查報告被央廣備註為「機密文件請勿外流」，立委柯志恩質疑，這有什麼好機密的？過去國防部發生弊案被譏笑為「國防布」，文化部不應該成為下一個「文化布」。她強調，該弊案爆發並非李遠任期，但爭議燒不停，要求李遠應該要通盤了解、徹查。立委洪孟楷強調，廉政署有廉政署的工作，但文化部內部也應該要有調查作業。

立委萬美玲則說，當年領據異常高達百分之四十三，說是有「人謀不臧」的疑慮也不為過，且央廣後續的處理毫無效率，希望李遠大刀闊斧改變過去的陋習。

立委王鴻薇表示，央廣預算來自於納稅人的錢，爆出弊案，有兩千四百筆單據異常，卻不見對外公布報告，也不知道懲處那些相關人等，還傳出霸凌事件，要求賴秀如道歉。民進黨立委吳思瑤則認為，央廣如果有弊案當然要查，但弊案已在調查中，不應有政治干預。

李遠坦言，他在文化產業工作五十年，接觸非常多機構，裡面長期累積問題，希望未來所有的查核機制可以建置較完整的內控系統，並承諾一個月內會建置完成、提出報告，並責成文化部次長王時思負責相關調查。