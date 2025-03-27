林惺嶽紀念會 鄭麗君代頒贈總統褒揚令
台灣藝壇前輩林惺嶽於1月7日辭世，享壽87歲。前總統蔡英文、行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠今天出席「歸鄉，台灣－藝術家林惺嶽紀念會」，由鄭麗君代表頒贈總統褒揚令。
總統褒揚令由林惺嶽夫人魏錦秀代表受贈。林惺嶽為台灣美術發展的重要推手，他的繪畫風格從西方超現實主義到具象表現，最終轉向描繪台灣山川，展現出他對故鄉土地深厚的情感。在美術評論方面，他建構了本土藝術史觀，並完成「台灣美術風雲40年」和「渡越驚濤駭浪的台灣美術」等重要著作。
李遠今天透過新聞稿表示，林惺嶽在藝術創作的堅強意志力充分體現其創作意念與人生境界，藝術生涯不僅為台灣美術界樹立典範，也為後輩提供深厚的創作養分。其一生奉獻於藝壇，為藝術創作留下精彩篇章，也為台灣美術史的傳承與發展綻放光輝。
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