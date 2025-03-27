國寶級藝術家林惺嶽辭世 蔡英文緬懷：珍惜得來不易的民主自由

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
台灣國寶級藝術家林惺嶽年初辭世，家屬今天在台北市立美術館舉辦「歸鄉・台灣藝術家林惺嶽紀念會」，蔡英文受邀出席致意。圖／取自蔡英文臉書
台灣國寶級藝術家林惺嶽年初辭世，家屬今天在台北市立美術館舉辦「歸鄉・台灣藝術家林惺嶽紀念會」，蔡英文受邀出席致意。圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文傍晚在臉書緬懷台灣國寶級藝術家林惺嶽以藝術與筆墨留下屬於台灣人的集體記憶，她說，相信未來一代代的台灣人與林惺嶽的作品相遇時，都可以再次感受到老師的叮嚀，那就是要愛護這塊土地，珍惜得來不易的民主和自由。

台灣國寶級藝術家林惺嶽年初辭世，家屬今天在台北市立美術館舉辦「歸鄉・台灣藝術家林惺嶽紀念會」，蔡英文受邀出席致意。

蔡英文在臉書貼文表示，林惺嶽老師有兩幅畫，她非常熟悉，就是掛在總統府虹廳裡的「國鳥駕到」跟「天佑花蓮」。她在那裡接待過許多外賓，並且都會向他們介紹：這就是台灣的國鳥。他們也都對林惺嶽老師畫的台灣藍鵲，留下深刻的印象。

蔡英文表示，她也會指著「天佑花蓮》」，對外賓說，「這就是我心目中台灣最美的地方」。林惺嶽老師畫出了花東縱谷的天空、山脈和綠地，那是台灣風土最迷人的魅力，也是林惺嶽老師對台灣情懷，最鮮明的呈現。

蔡英文表示，林惺嶽老師的一生，都和台灣這塊土地相依相守。即便晚年和病痛奮鬥，仍然日復一日地堅持創作，完成了長達12公尺的「國寶魚巡禮」等巨作，將他生命的光彩都奉獻給了藝術和台灣。

蔡英文表示，最令她敬佩的，就是林惺嶽老師的作品彷彿聞得到稻田和溪流的氣息，也感受得到山巒與海風的溫度。許多人透過林惺嶽老師的畫作，重新認識了台灣的壯闊和美麗。

蔡英文表示，林惺嶽老師無論身處何地，始終以台灣為念，他不斷用藝術，更用筆墨，留下了屬於台灣人的集體記憶。

林惺嶽老師的畫作，有很多對於陽光、水流的描繪。即便老師已經離我們而去，但他的精神將會如陽光和水流，永遠留在台灣這片，他熱愛的土地上，陪伴著我們。

蔡英文表示，她相信，未來一代又一代的台灣人，在美術館或任何地方，和林惺嶽老師的作品相遇時，都可以再次感受到林惺嶽老師的叮嚀，那就是要愛護這塊土地，要珍惜我們得來不易的民主和自由，讓台灣的美永遠閃耀、發光。

蔡英文

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