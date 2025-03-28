嘉義慈雲寶塔——孝道傳承的風水寶地

位於嘉南平原的慈雲寶塔，擁有深厚的風水底蘊。 圖／嘉義慈雲寶塔 提供

位於嘉南平原的慈雲寶塔，以深厚的風水底蘊、優美的自然環境與貼心的祭祀服務，為慎終追遠的首選。融合傳統文化與現代管理，承載著對祖先的思念，更是子孫福澤綿延的象徵。

慈雲寶塔坐落於風水寶穴。 圖／嘉義慈雲寶塔 提供

風水寶地，福澤深厚

慈雲寶塔坐落於風水寶穴，經多位地理師認證，為坐子向午的風水寶地，左案青龍翻騰，右案白虎側護，形勢卓越。開工時發現象徵吉祥的五色土，證明此地為正宗太極穴，能庇佑後代子孫繁榮昌盛、富貴綿長。

園區內擁有綠意盎然的步道，讓家屬沉澱心靈。 圖／嘉義慈雲寶塔 提供

自然生態，寧靜祥和

慈雲寶塔園區遵循「自然與生態」的理念，提供寧靜的休憩空間。綠意盎然的步道，適合家屬踏青、憑弔，沉澱心靈、緬懷親人，讓追思不僅限於儀式，更是一場心靈交流。

祭祀法會，傳承孝道

慈雲寶塔每年定期舉辦大型法會，包括春節、清明、中元的梁皇寶懺法會，並在端午、中秋、重陽節提供代祭服務。即便家屬無法親臨，仍能透過專業的祭祀安排表達對先人的思念，讓孝道精神得以傳承。

慈雲寶塔設有茶水休息區，提供咖啡、茶飲及點心，讓家屬休憩。 圖／嘉義慈雲寶塔 提供

貼心服務，尊重關懷

慈雲寶塔設有茶水休息區，提供咖啡、茶飲及點心，讓來訪家屬在緬懷親人時，也能感受到溫暖與關懷。此外，專業的服務人員隨時待命，提供即時協助，讓祭拜過程更加安心順暢。

優質管理，安心送行

慈雲寶塔提供完善的人性化進塔服務，並連年榮獲殯葬服務業最高榮譽「優等獎」。專業的進塔儀式，確保莊重與圓滿，讓家屬能安心送行，也為往生者打造尊嚴的安息之所。

永恆的福地，心靈的慰藉

慈雲寶塔融合風水智慧與現代管理，透過完善的服務與優美的環境，讓每一位來訪者都能在此感受心靈慰藉及祝福，為往生者打造安息之地，也為後代子孫積累福德。

嘉義慈雲寶塔

地址：嘉義縣水上鄉南鄉村牛稠埔54之4號

電話：05-2892336

傳真：05-2891543

網站：https://www.ci-yun.com.tw/index.html