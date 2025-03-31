世界先進公司歲末愛心捐款十年有成以行動散播愛的種子 推動社會邁向理想未來

文／ 世界先進積體電路 提供

身為全球特殊積體電路晶圓製造服務的領導廠商，世界先進公司長期持續投入公益活動，致力於弱勢培力、推動平等共融。自2015年起連續舉辦十年歲末愛心捐款活動，除長期支持華山基金會、伊甸基金會及老五老基金會的「陪長輩過年」專案，每年更選定主題，號召同仁一起以行動幫助有需要的慈善團體。十年總募款金額超過新台幣3,500萬元，共計支持20家慈善團體及偏遠部落，累積近三萬人次參與。

2024年，世界先進公司以「跨越高牆 打開通往世界的門」為年度主題，擴大支持弱勢培力相關專案，為目目非營利、台灣行動兒童療育協會及瑪利亞基金會募款，幫助身心障礙者及遲緩兒童跨越自身面臨的障礙，擁抱希望與未來。活動募得460萬元，創下十年來員工捐款最高紀錄。並已連續四年選定弱勢培力相關專案為年度主題，響應聯合國永續目標（SDGs）第四項「消除教育上的性別差距，並確保弱勢族群可以平等地接受各層級教育與職業訓練，包括身心障礙者、原住民以及弱勢孩童。」

2025年1月世界先進公司舉辦歲末愛心餐會宴請華山基金會、伊甸基金會、老五老基金會之服務對象及寶山村、柯湖里長輩近300 位來賓，與公司志工同仁一同高歌歡唱、享用美食。當天由方略董事長代表同仁致贈捐款支票給華山基金會、伊甸基金會、老五老基金會、目目非營利、台灣行動兒童療育協會及瑪利亞基金會六家慈善團體，募得善款將用以2025年指定專案服務。

世界先進公司2024年歲末愛心捐款活動，總共募得460萬元善款，為十年來員工捐款最高紀錄。 圖／世界先進積體電路 提供
世界先進公司2024年歲末愛心捐款活動，總共募得460萬元善款，為十年來員工捐款最高紀錄。 圖／世界先進積體電路 提供

方略董事長偕世界先進志工社成員與社福機構長輩同歡。 圖／世界先進積體電路 提供
方略董事長偕世界先進志工社成員與社福機構長輩同歡。 圖／世界先進積體電路 提供

為了實踐社會共好理念，世界先進公司在董事會定期審視與督導下，以「關懷弱勢」、「照護獨老」、「多元培力」、「永續倡議」、「環境保育」五大公益主軸出發，積極響應聯合國永續發展目標，評估公司經營對社區（指公司廠區所在地：新竹、桃園及新加坡）之影響，透過捐贈、志工服務、資源投入等方式推動社會共好專案，相關成果獲多項重要國際、國內評比肯定，除持續入選道瓊永續世界指數成分股及新興市場成分股，同時連續十二年入選MSCI全球標準指數成分股、連續九年入選富時永續指數（FTSE4Good）成分股、連續十年名列台灣公司治理評鑑前5%上櫃公司，首度獲選HR Asia亞洲最佳企業雇主獎，並於國家企業環保獎、天下永續公民獎、TCSA台灣企業永續獎及單項績效獎、GCSA全球永續獎及CDP氣候變遷問卷評比等獲得良好成績。未來，世界先進公司將持續以行動散播愛的種子，推動社會邁向理想未來！

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聯合報一周大事3/23~3/29

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