央廣爭議燒不停 柯志恩：別讓文化部成文化「布」

中央廣播電台4年前發生車馬費造假爭議，廉政署近日也展開調查。立法委員萬美玲今要求文化部1個月建立好內控機制並提出報告，立法委員柯志恩則批昔日有「國防布」，切勿讓文化部成下一塊遮羞布。

廉政署近期針對央廣弊案展開調查，根據揭露的調查報告內容，央廣當時被查出2千多筆領據有狀況，不僅有虛報的幽靈來賓，還有公務員以親屬名義冒領車馬費。央廣日前則表示，已完成的調查報告都已陳報主管機關文化部，尊重文化部對該案的後續處置。

柯志恩今問文化部長李遠是否看過央廣的調查報告，李遠坦言還未看過。柯志恩則說，雖該弊案爆發並非李遠任期，但爭議燒不停，李遠應該要通盤了解、徹查。且該調查報告被央廣備註為「機密文件請勿外流」，柯志恩質疑，「這有什麼好機密的？」過去國防部發生弊案被譏笑為「國防布」，文化部不應該成為下一個「文化布」。

萬美玲則說，當年領據異常高達43％，說是有「人謀不臧」的疑慮也不為過，且央廣後續的處理毫無效率，希望李遠大刀闊斧改變過去的陋習。

李遠坦言他也不能接受，也對央廣的處理方式感到痛心，希望未來的所有的查核機制，可以建置較完整的內控系統，並承諾1個月內會建置完成、提出報告。

立法委員王鴻薇也在質詢時表達強烈質疑，她說，央廣預算來自於納稅人的錢，爆出弊案，有2400筆單據異常，卻不見對外公布報告，也不知道懲處那些相關人等，要求央廣董事長賴秀如道歉。

賴秀如隨後表達遺憾，也說前天便公開宣布，此案將會已重啟調查，也邀請外部法律專家加入。王鴻薇追問，除了遺憾之外，董事長要不要道歉？賴秀如依舊回應，願以央廣現任董事長的身分代表央廣向當時的事件表示遺憾，且這幾年已做了很多補救措施。王鴻薇再批，「你還是不願意道歉。」

李遠緊接著回應，這件事情非常嚴重，當中有非常多貪汙與假帳的問題，「我非常不能忍受，承諾你，我會搞清楚。」