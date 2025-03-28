陸配亞亞離境單日聲量破47萬！事件時間軸一文了解

陸配網紅劉振亞（亞亞）因為在網路上發表「武統台灣」言論，遭內政部移民署認定構成「危害國家安全及社會安定」，被撤銷依親居留資格，須在3月25日前離境，引發各界關注。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（日期：2025年3月19日～2025年3月25日）調查，「陸配亞亞」離境當日一天衝上47萬多筆聲量，近一週累積超過66萬筆聲量，其中探索概念出現「台灣國際家庭互助協會、不會自動走、滾回去、我主張和平統一、乞丐趕廟公」等字詞。 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

「亞亞在台灣」事件時間軸

＃亞亞昔日武統言論

1.灣灣要從老美那採購1000架攻擊型無人機，這真的不是關公面前耍大刀嗎？灣灣妄圖用千架無人機逞強啊，根本就是自不量力，最終的結果也只能是乖乖回家。

2.只要祖國大陸不念同胞情，往死裡打半小時基本上都是廢墟了，而我們台灣的老百姓都是砲灰，離開家太久了，好言相勸不回來，非得拿黃荊條子抽到你身上嗎？最後還是要乖乖哭著回家何必呢？

＃3/11

移民署約談劉振亞，遭依法廢止其在台依親居留許可，且5年不可不得辦理依親居留。

＃3/12

內政部長劉世芳表示，言論自由不是天上掉下來的禮物，也不是武統、武力犯台的藉口，觸犯到法律底線，就依法嚴格處理。

＃3/13

同樣涉及類似情況遭檢舉的還有陸配恩綺和小微，前者在抖音頻道帳號散布統一言論，宣稱「祖國統一勢不可擋」等內容；後者則在抖音頻道喊「台灣遲早滿地五星旗」等內容。

＃3/16

劉振亞不再高喊統一，改口稱讚台灣人溫暖又親切、台灣的健保制度貼心便利，好到連自己的父母來過台灣之後，回大陸都會跟親友宣揚台灣的美好。

＃3/20

劉振亞在政治評論員謝寒冰的直播節目喊冤，強調自己從未主張武統。

＃3/24

劉振亞發布聲明《亞亞給台灣同胞的一封信》，強調自己沒有鼓吹武統，並表示「我不會自動走」，還要和民團台灣國際家庭互助協會一起到內政部前開記者會。記者會訊息在協會粉專公告後，引起眾多網友留言批評，「小孩一起帶回大陸就不會骨肉分離了」、「所以貴協會支持認同武統言論？」

＃3/25上午

劉振亞與台灣國際家庭互助協會一同舉行記者會，向內政部長劉世芳喊話，「即刻撤銷行政處分，避免骨肉分離，對三名子女造成難以回復的重大傷害」，劉振亞表示願意邀請大家公開辯論「我非常不希望發生戰爭，我主張和平統一」，遭反對群眾怒嗆「滾回去」。而現場協會舉的「乞丐趕廟公」標語更挨批引喻失當，「誰是乞丐啊？是誰在趕廟公啊」；但也有網友認為，「國際家庭協會為弱勢勇於發聲，令人敬佩」。

＃3/25晚間

劉振亞現身松山機場，她受訪表示，自己並非認錯才回去，直言：「要清清白白地出去，堂堂正正地回來」，離去前與3個孩子擁抱後就搭機返回中國，並於晚間9時59分降落福州長樂機場，不少中國網友在抖音開接機直播，沒想到後來帳號都被封了。

＃3/26

國台辦發出新聞稿，在官網新增「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，聲稱要檢舉「台獨」惡劣行徑。國台辦發言人陳斌華表示，設立專欄是為了追責部分台獨分子、側翼網紅充當打手，破壞兩岸和平發展，將依法追責證據確鑿的人士。專欄以遊動浮窗形式設置在國務院台辦網站首頁，專欄中公佈舉報郵箱「jubao@suremail.cn」，稱要為受打壓迫害者或了解相關線索的人士提供求助平台。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年3月19日至2025年3月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『陸配亞亞』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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