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斯洛伐克代表團訪台參展 讚台灣經驗盼深化合作

中央社／ 布拉格26日專電

斯洛伐克共19位省、市長日前訪台參加2025年智慧城市展暨2050淨零城市展，為斯洛伐克近年來規模最大的地方政府參訪團，展現對台灣城市創新與永續發展的關注與合作意願。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，此次代表團成員包含斯洛伐克省長、市長、市議員與大學教授，分別參與台北、高雄兩地主題展會，深入了解台灣智慧交通、綠能轉型、廢棄物管理、AI與城市治理的創新實務，並肯定台灣各項智慧應用成果。

初次訪台的班斯卡比斯特里察（Banská Bystrica）省長倫特（Ondrej Lunter）在社群發文說，台灣最大的經濟成就是半導體產業，並以自主研發與出口為導向的經濟強國，「而政府支持應用研發，使產業鏈與市場需求緊密接軌，成功打造出高附加價值與全球競爭力」。

倫特也對台灣在民主制度下的科技發展與產業政策印象深刻，以及對台灣受中國打壓仍展現堅定的民主韌性感到敬佩。

駐斯洛伐克代表李南陽表示，藉本次活動，台灣與斯洛伐克地方領袖建立深厚情誼，未來將透過更多合作交流，共同推動智慧城市與綠色轉型，讓更多人看見台灣的活力、創新與實力。

廢棄物 斯洛伐克

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