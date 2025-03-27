首個國家火箭發射場 落腳屏東九棚

屏東縣滿州鄉九棚村和台東縣達仁鄉南田部落被列為「國家火箭發射場」候選場址，到底獎落誰家，備受關注。歷經兩年選址評估作業，國科會昨宣布，第一個國家火箭發射場將落腳於屏東縣滿州鄉九棚村，後續將展開實質規畫及環評作業。

對此，屏東縣長周春米表示，縣府已計畫打造滿州鄉九棚村為太空村，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光接軌國際，期待未來縣府與國科會、國家太空中心攜手合作太空科技立足屏東。

二○二○年民間晉陞太空公司原計畫在南田發射火箭，因土地問題轉至澳洲發射，政府開始關注並推動太空科技發展，卻一直苦無發射場地，為此國科會去年八月公告台東達仁鄉南田村及屏東滿州鄉九棚村列為候選場址。

國家火箭發射場位址 製表／張博瑞

據了解，發射場域總面積需廿五公頃，位置須距離省道及都市計畫區十五公里以上，發射作業區須臨海且邊長至少大於六百公尺，寬度至少大於兩百公尺或有自然屏障。

國科會前瞻及應用科技處長蔡妙慈說，兩地政府及居民都積極爭取國家發展場落腳的機會，但審查委員最後以共識決認定「九棚村」在土地取得難易度、面積規模與使用性及環境敏感地區之避免等衡量指標差距較為明顯，因此選定「屏東縣滿州鄉九棚村」為國家發射場域之位址。

蔡妙慈還提到，發射場域所需面積為廿五公頃，九棚村被匡列要開發的地有九十一公頃，較南田部落大了近三倍，作為科研發展延伸的潛力，九棚村優勢較大。另外，「安全」也是審查委員最重要的考量之一，評估南田部落居住密度較高、且私有地較多，在不影響到居民生活的前提下，最終由屏東縣九棚村出線。

蔡妙慈說，等環評通過、實際開發後，居民若有損失，可透過地方提出補償需求、計畫提交審查會，國科會將再研議相關補償作為。

滿州鄉長古榮福說，九棚離中科院九鵬基地很近，也較接近赤道，衛星收訊更穩定清楚；超過八成的村民都贊成設場。九棚是滿州鄉最小的村，設籍人口三百多人，常住人口一百多人。未來發設場域設置後，相信會穩定帶動地方發展，希望場域內部要招聘人員，能優先聘用在地鄉親，也能培訓在地學生，畢業後回鄉工作，根留故鄉。