景氣升溫！十大建商「建築資優生」甲山林板橋水岸宅開案即預約近4成

撰文／ 黎詩彥

珍稀無敵景觀、新板6折讓利價超甜

2025房市回歸理性，但自住剛需仍強勁，通膨更促使置產族出籠，將不動產視為保值抗通膨首選。「建築資優生」甲山林於板橋即將絕版的水岸第一排，推出今年度首發案「濱河帝景」，更出其不意、祭出超值低總價—相當於新板特區6折的讓利價！「濱河帝景」開案不到兩週即預約近4成，反應產品十分搶手，目前熱度持續發酵中。

「濱河帝景」位於板橋即將絕版的水岸第一排，市場反應不俗。 圖／甲山林廣告提供
「濱河帝景」位於板橋即將絕版的水岸第一排，市場反應不俗。 圖／甲山林廣告提供

一橋進北市，交通機能強大
「濱河帝景」位於板橋無敵水景第一排，可眺望台北市與新板特區璀璨夜景，地段十分珍稀。同時具有一橋進北市、距新板特區車程約5分鐘的地利優勢；出了家門可從64快速道路迅速銜接國道，經由華江橋約5分鐘抵達台北市，還有新北環快、台北環快串接各地，對於上班族通勤相當省時省力，可說集「交通、綠意、景觀」於一身。

高CP值！回饋市場7字頭讓利價
江翠重劃區開發至今，房價已從2019年的5字頭，一路上看9字頭，可見水景宅保值增值力道強勁；而位於板橋的「濱河帝景」因為建商早在十多年前開發初期已取得土地，才有條件推出讓利價，相比新板特區房價已突破120萬，「濱河帝景」距新板車程5分鐘，房價打6折，CP值非常高；甲山林還推出「訂簽7%、工程期兩年後再繳款」輕鬆付款專案，讓年輕首購、自住族群，入主板橋門牌不是夢！

除了在價格上展現優勢，「濱河帝景」的建築品質也締造高標，甲山林攜手績優營建團隊「達欣工程」，為住戶打造最穩固、安全的住宅。達欣工程是台積電等大企業合作夥伴，曾打造「東方文華飯店」、「敦南遠企」、「文華苑」等知名建築，以國際級頂尖營造技術及卓越品質，呼應都會菁英對於住宅的高要求。「濱河帝景」規劃為1-3房，總價1288萬起，讓購屋族不只能置產抗通膨，也能享有安穩舒適的居家生活。

「濱河帝景」規劃為1-3房，建商推出「訂簽7%、工程期兩年後再繳款」輕鬆付款專案。 圖／甲山林廣告提供
「濱河帝景」規劃為1-3房，建商推出「訂簽7%、工程期兩年後再繳款」輕鬆付款專案。 圖／甲山林廣告提供

甲山林「水岸宅」重磅登場，獨具亮點
房地產龍頭甲山林秉持「要蓋年輕人買得起的房子」，精心打造兼具優質地段、景觀視野、交通建設利多題材的好宅，並透過購地、營造、銷售一條龍服務降低成本，讓購屋族能夠以合理的價格擁有夢寐以求的家，同時還享有未來增值潛力。

繼「市政官邸」系列、「新竹帝寶」、「中山麗池」創下房市神話後，2025甲山林集團推案以「水岸宅」為主軸，除了板橋「濱河帝景」，預計推出中和「左岸明珠」、三重「市政帝寶」、「市政帝景」系列等自建案，以精準的選地眼光和產品稀有性，打造高貴不貴的指標案，勢必將成為首購族、置產族的目光焦點。

放眼國際各大城市，水岸第一排景觀宅因限量稀有，賣一戶，少一戶，往往更具保值性。水岸宅不僅採光通風佳，對健康有益，窗外美景更如同家裡的無價裝潢，提供紓壓放鬆的功能，因此對高壓的現代人來說格外有吸引力，也是大多數購屋客心目中的夢幻逸品。

水岸第一排因限量稀有，更具保值性，「濱河帝景」可眺望台北市與新板特區璀璨夜景。(3D透視參考圖) 圖／甲山林廣告提供
水岸第一排因限量稀有，更具保值性，「濱河帝景」可眺望台北市與新板特區璀璨夜景。(3D透視參考圖) 圖／甲山林廣告提供

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