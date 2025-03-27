3109坪造鎮計畫！正角地王者 搶佔漢神黃金圈

文／ 海鉅開發提供

亞昕14期雙基地 買下億元國際聚落

「早晨在近萬坪公園裡慢跑，轉個彎到漢神洲際購物中心享用星級早午餐；下午步行至台中巨蛋觀賞國際級演唱會，夜晚回到社區享受酒店式管家服務。」—這不是東京六本木，而是台中14期未來的日常。

憑藉國家級建設與低密度開發優勢，14期躍居台中核心焦點。區內重磅建設「漢神洲際購物中心」預計2025年第四季開幕，總面積達6.4萬坪，結合國際精品、影城、餐飲等多元業態，預估每日吸引上萬人流，帶動周邊產業動能。話題性十足的「台中巨蛋」已於2024年動工，預計6年完工，規劃可容納1.55萬人的國際級場館，成為台灣國際體育賽事與藝文展演核心。加上74號快速道路、國道樞紐形成「商業+運動+交通」黃金三角，14期已成中台灣資產配置黃金標的。

「漢神洲際購物中心」預計2025年第四季開幕。 圖／海鉅開發提供
「漢神洲際購物中心」預計2025年第四季開幕。 圖／海鉅開發提供

低密度、高綠覆 不用等待的台中14期
與其他新興重劃區不同，14期「商業先行、住宅後發」 的獨特優勢，區域緊鄰崇德、松竹商圈，無需等待機能空白期。14期重劃區以70%高綠覆率、低建蔽率規劃，成為最舒適移居地的公園城市代表。尚有BOT商場與交通建設持續推進，如台74線銜接國道一號工程將於2025年完工，進一步紓解車流並提升聯外效率，吸引全台一線建商搶進，共構「國際新都心」願景。

14期重劃區以70%高綠覆率、低建蔽率規劃，成為最舒適移居地的公園城市代表。 圖／海鉅開發提供
14期重劃區以70%高綠覆率、低建蔽率規劃，成為最舒適移居地的公園城市代表。 圖／海鉅開發提供

跨國集團造城計畫 3,109坪雙角地大棟距
亞昕集團自2021年進軍台中14期以來，以「造城級」規模展現深耕決心，累計購地約5,600坪，於台中總投入金額近600億元案量，接連推出「一緒」、「一沐」、「一緻」等指標案，銷售成績亮眼。最新力作採雙基地策略，分別選址洲際段與榮德段：

洲際段：緊鄰漢神洲際購物中心，鎖定商業區特性，規劃小坪數精品宅，主打置產與首購族群，並導入福朋喜來登酒店的「昕思維」服務體系，提供高端物業管理。

榮德段：以校園綠地與低密度開發為核心，規劃大棟距、高綠覆的宜居空間，呼應14期「文教宜居區」定位，吸引注重生活品質的換屋族群。

亞昕一緻外觀圖。 圖／海鉅開發提供
亞昕一緻外觀圖。 圖／海鉅開發提供

兌現亞昕品牌生活圈 與世界同步的台中未來座標
「亞昕14期新案」雙基地策略，不僅搶占交通與商業紅利，更以造城計畫串聯區域發展，與漢神、巨蛋接軌國際生活。集團強調「生活價值」的傳遞，從建築設計到社區服務，皆以國際化標準打造。14期從潛力區到國際生活標竿，亞昕寫下台中新篇章，隨2025年漢神開幕與巨蛋動能發酵，14期將成為中台灣最具全球競爭力的生活場域。

瞭解詳情：https://reurl.cc/6KlAA6

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