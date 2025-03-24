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外交部攜手農業部組智慧顧問團 共推榮邦計畫

中央社／ 台北24日電

外交部長林佳龍今天與農業部長陳駿季召開雙部長會議，決議籌組「智慧新農業顧問團」，將整合公私部門資源，共同推動「榮邦計畫–智慧新農業」旗艦計畫，協助台灣農企業布局全球，同時與夥伴及友好國家合作強化全球糧食安全、提升農業永續韌性。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍與陳駿季今天在農業部召開雙部長會議，決議籌組智慧新農業顧問團，將整合政府、產學研機構及農產業界等公私部門資源，發揮總合外交精神，共同推動「榮邦計畫–智慧新農業」旗艦計畫。

外交部表示，將透過與友邦及友好國家加強AI、數位科技等在精準農業等方面的運用，攜手夥伴國家發展智慧新農業，推動農業的Taiwan + N模式，協助台灣農企業布局全球，同時與夥伴及友好國家合作強化全球糧食安全、提升農業永續韌性，共同應對極端氣候變遷。

外交部說明，今天會議由林佳龍偕外交部人員赴農業部，與陳駿季及農業部人員共同討論如何擴大與友邦及友好國家的農業合作計畫，發掘互惠互利的農企業商機，並運用技術合作、專業人才培訓、示範場域建置及媒合民間業者投資等方式，助力當地農業升級轉型，提升農業生產力及競爭力，落實永續發展，同時培育雙邊青農及智慧新農業人才，增加競爭力。

外交部指出，林佳龍與陳駿季也研議三大亮點計畫，包括在行政院經濟外交小組架構下擴大台菲農業合作，並持續拓展與帛琉智慧養殖的合作，以帶動當地觀光業發展；另研議在加海地區建構區域種苖中心的可能合作。會中另就今年9月「農產品赴美友好訪問團」等交換意見。

外交部說，農業是台灣經濟與糧食安全的根基，在賴總統「國家希望工程」推動農業轉型升級「永續韌性」，以及行政院「智慧國家2.0」擴大各領域創新應用服務的政策指導下，林佳龍在「5+2產業創新計畫–新農業」基礎上，提出智慧新農業理念，擴大AI及「智慧解決方案」應用於農業生產、管理與市場行銷，攜手農業部智農聯盟，驅動農業轉型為智慧化與永續化，打造台灣智慧新農業聯合艦隊。

外交部提及，展望未來，外交部與農業部將持續攜手各界夥伴，協助友邦及友好國家導入智慧農業科技提升糧食安全、落實永續發展、促進共榮共好，以賴總統「永續韌性」的願景為全球農業發展及糧食安全貢獻更多力量，並同步推動台灣農企業在國際市場上的布局，實現「經濟日不落國」的目標。

外交部 永續 農業部

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