籌畫第3家國內航空 「玉山航空」圓滿台灣天空新世代品牌

▲玉山航空總經理徐柏岳宣布籌劃國內第三家航空公司，ATR新機型解決離島交通困境指日可待。 圖／筱君台灣PLUS節目 提供

繼華信、立榮航空之後，台灣即將誕生第三家國內航空公司—玉山航空。玉山航空計劃優先發展東部與離島航線，先成立由「台北、高雄直飛蘭嶼」的新航線，以解決離島當中最迫切的交通需求。

玉山航空總經理徐柏岳接受「筱君台灣PLUS」節目專訪，正式對外宣布籌畫以「圓滿台灣天空」為使命，打造一個安全、智能、永續的新世代航空品牌。徐柏岳表示，玉山航空的成立，源於對台灣這片土地的熱愛與承諾，希望透過創新與融合ESG永續發展的智慧型管理系統，為旅客提供更便捷、安全、具競爭力的飛航選擇。

徐柏岳表示：「取名『玉山』，是一份感動，它象徵台灣的印象，是台灣最具代表性的地標，也是團結台灣的最大公約數。」玉山航空的英文名稱「SA-VIQ」，源自布農族語，由布農族耆老命名，是全球航空業中首家以原住民語發音命名的航空公司。徐柏岳總經理希望藉此展現對台灣原住民文化的尊崇，並讓世界看見台灣。

▲玉山航空總經理徐柏岳接受「筱君台灣PLUS」專訪，正式宣布籌劃以「圓滿台灣天空」為使命，打造安全、智能、永續的新世代航空品牌。 圖／筱君台灣PLUS節目 提供

近年國內航空市場供需失衡，復興航空與遠東航空相繼停運，導致離島交通選擇受限。玉山航空將以東部發展為核心，西部發展為營收補貼，規劃台北、高雄直飛蘭嶼等航線，解決離島居民交通不便的問題。

目前，台灣國內航線受到高度管制，導致消費者選擇受限。尤其在春節等旺季，離島航線一位難求，凸顯供需失衡的困境。玉山航空的成立，正是要填補這一缺口，特別聚焦東部及離島交通的改善。徐柏岳指出：「國內航線票價長期受到政府規範，無法彈性調整，這使得航空公司在淡旺季之間難以維持營運平衡。」玉山航空的成立，旨在提供更具彈性的票價機制，並透過新技術提升航班穩定性。

針對離島冬季濃霧問題，玉山航空與ATR原廠合作，評估安裝ATR's ClearVision™ Enhanced Vision System (EVS)系統，提升飛航安全。徐柏岳總經理表示：「我們希望引進這項技術，解決離島居民數十年來的困擾，讓他們在濃霧天氣也能安全抵達目的地。」

玉山航空計畫引進可使用SAF航空生質燃油的ATR客機，實踐ESG永續發展。徐柏岳總經理表示：「我們希望透過實際行動，疼惜這塊土地，為台灣的永續發展盡一份心力。」

▲玉山航空計畫引進可使用SAF航空生質燃油的ATR客機，實踐ESG永續發展。 圖／筱君台灣PLUS節目 提供

玉山航空已組建一支經驗豐富的團隊，涵蓋航務、機隊、機務、品管和飛安五大核心部門。徐柏岳總經理強調：「安全是我們的首要考量，我們將透過智能化的數據管理系統，提升營運效率和飛航安全。」

玉山航空初期將以國內航線為主，未來將逐步拓展國際包機業務，並計畫在五年內將資本額增至60億至100億元，進軍東北亞、東南亞及中國內陸等國際航線。徐柏岳總經理表示：「我們希望透過國際航線的拓展，促進台灣與國際間的交流，帶動區域經濟發展。」

由於航空公司是一個受國家高度管制的事業，所有專業從業人員均須具備相關證照才能符合應聘資格，在籌備初期尚未正式向交通部民航局提出國內民用航空運輸業申請前，須尊重主管機關的同意，暫不對外發布成立通知，懇請社會大眾理解。部分媒體報導在未經求證下(適逢週末、週日)即貿然下標定義為求職詐騙實為烏龍一場，並非屬實。特別聲明玉山航空與玉山銀行及其所輸相關金控無任何關聯，此次出資人士都是台灣本土的實業家，期盼在國內設立屬於台灣本土的航空公司，為後代子孫留名傳世。除了認同上述理念更是一群廣大熱愛飛行的好朋友，是一個屬於航空人的航空公司，如前所述相關航務、機務、機隊、品管及最重要的安全主管皆已就位，正緊鑼密鼓地撰寫國內民用航空運輸業申請計畫書，近期將會向交通部民航局正式提出申請籌設許可，所有的籌設資金也均依照法規申請辦理作業。

玉山航空的成立，不僅是為了提供更便捷的交通服務，更是為了圓滿台灣的天空，讓世界看見台灣的美麗與實力。徐柏岳總經理表示：「我們希望玉山航空能成為台灣的驕傲，讓台灣人民感到光榮。」