亞洲獨立藝術空間歷史與檔案論壇 4月登場

由文化部、亞洲藝術文獻庫及台灣當代文化實驗場主辦，「亞洲獨立藝術空間歷史與檔案」論壇將於4月登場，為深化論壇討論，活動也與藝術家合作，策劃「檔案/現成物」展覽。

論壇奠基於文化部與亞洲藝術文獻庫2022年至2025年合作推動的「台灣獨立藝術空間檔案」研究計畫，關注獨立藝術空間與體制間的動態關係及生態網絡，進一步勾勒亞洲藝術場域的多元樣貌。

文化部今天發布新聞稿表示，論壇將圍繞3大核心議題展開討論，包含為何需要「獨立」、怎樣的「藝術」、如何創造「空間」等，透過不同議題，鼓勵藝術工作者與研究者探討獨立藝術空間在亞洲藝術生態中的角色與影響。

論壇議程包括4場主題發表與1場圓桌會議，其中圓桌會議將進一步討論獨立藝術空間的歷史檔案建構，以及自主檔案的方法、視角與未來發展。論壇論文經整理後，將刊登於國際知名當代藝術研究機構Afterall研究中心的「展覽歷史」系列。

論壇預計邀請來自台灣、南韓、泰國、菲律賓、新加坡、印尼、印度、約旦、英國、美國等地的近20名國際藝術機構代表、策展人、學者及藝術家，透過不同地區藝術空間的經驗，啟發對亞洲獨立藝術空間史的新視野。

而為深化論壇討論，論壇活動也搭配「檔案/現成物」展覽，將延續台南「文賢油漆工程行異地保存計畫」，試圖重構文賢油漆工程行的歷史及空間敘事，並探問藝術檔案如何透過藝術方法進行生產、保存與再現，探索獨立藝術空間如何不僅是展示場域，更是藝術創作本身。

「檔案/現成物」展覽將在3月29日開幕，並於台灣當代文化實驗場展至4月13日；「亞洲獨立藝術空間歷史與檔案」國際論壇則於4月11日至13日登場。