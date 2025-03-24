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【重磅快評】台日沒想像中美好 但台灣不能疑美也不能疑日

聯合報／ 主筆室
台灣下月將到日本大阪世博參展，日方提醒我方要清楚表明是以民間企業身分參加，避免造成誤解。圖為台灣在大阪世博的展館。圖／貿協提供
台灣下月將到日本大阪世博參展，日方提醒我方要清楚表明是以民間企業身分參加，避免造成誤解。圖為台灣在大阪世博的展館。圖／貿協提供

最近有兩件事，都可以證明台日關係不像民進黨政府宣稱的那樣美好，更不可能「台灣有事，日本有事」。

一件是台灣4月將到日本大阪世博參展，日方特別提醒我方，要清楚表明是以民間企業身分參加，以避免造成誤解。第二件是日媒披露，去年5月蔡英文卸任總統，本來想在7月去參加日本前首相安倍晉三追悼儀式，但日方未批准。

這兩件事，都反映日本擔心中國大陸的反應，遠勝過在意我方的感受。不過，對向來標榜台日關係良好，強調和美日站在一起的台灣來說，既不能疑美也不能疑日，沒看到經濟部長郭智輝對大阪世博這件事怎麼說嗎？「日本有來邀請，就是很大的誠意」。

如同台灣對外參加國際競賽，名稱始終是個棘手的議題。即將於4月在大阪舉行世界博覽會，因為我們不是國際展覽局（Bureau International des Expositions，簡稱BIE）的成員，無法以官方名義參加，轉個彎用民間組織去參加。這原本沒有問題，耐人尋味的是，日本外務省特別要求台灣要表明是以「民間機構」身分去參加。

BIE是負責監管和組織世界博覽會的國際機構，只有其會員國才能以正式國家名義參展。日方的提醒沒有錯，但日方舉動立刻引發在野黨立委質疑，現在不是台日關係最好的時候嗎？日本外務省在意的點是什麼？這背後有什麼玄機？是擔心台灣過於高調，惹來中國大陸的抗議？

來看看經濟部在6日發的聲明，雖說擺明的就是大內宣，但其實也是四平八穩，並沒有強調台灣是以官方的名義去參加世博，而是用模糊的方式帶過台灣參與了世博，嚴格說來並沒有太大問題。日方的提醒可以說是合規，但也顯得過度小心翼翼。

其實1971年中華民國退出聯合國後，長期未能以國家身分參加世界博覽會。直到2010年上海世博，台灣以「台灣館」的名義重返世博舞台，但被列為「中國國家館」之下。一度引發爭議。不過當時原本大陸方面要將我們列在台港澳區，我方自然不肯，最後意外單獨列為「台灣館」，若不仔細想想前因後果，就表面名稱來看，比這次大阪對我方的待遇還好。而當年是馬英九總統任內，兩岸關係還不錯的時候。

受到中國大陸的外交壓力，我方今年仍無法以「台灣」或「Formosa」（福爾摩沙）等名稱參展大阪世博。只能以企業名義參展，並採用「Tamayama Digital Tech Co., Ltd.」（玉山數位科技株式會社）名義參加大阪世博。「Tamayama」取自玉山的日語發音，以此間接代表台灣。

選擇以企業名義參與，未嘗不是突破困境的一種方式。這是國際現實，人民都能理解，無論是中華民國還是台灣，無論是藍還是綠執政，要走向國際都很辛苦。與其糾結在名稱問題，不如務實推展經貿外交。既然如此，就不要老是批評國民黨執政時軟弱，民進黨執政不也一樣？

世博 台日關係 日本

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