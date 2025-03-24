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天子送禮政治學 雍正、蔣中正愛賞食物

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
現代人喜歡在大拇指戴戒指，可能跟乾隆的送禮習慣有關，清代稱作扳指，射箭時用來保護手指不被弓弦所傷，乾隆積極推廣與賞賜（圖），帶動風潮。圖／故宮提供
現代人喜歡在大拇指戴戒指，可能跟乾隆的送禮習慣有關，清代稱作扳指，射箭時用來保護手指不被弓弦所傷，乾隆積極推廣與賞賜（圖），帶動風潮。圖／故宮提供

故宮即起展出「賞賜有禮—清代文獻中的天子禮物」特展，揭開皇帝送禮的祕辛。傳記文學出版社也曾出版「蔣介石、宋美齡的禮物政治學」，從史料爬梳蔣家的送禮哲學，和康熙、雍正、乾隆等清代皇帝對照，證明元首的送禮都不簡單。

雍正的歷史形象刻薄寡恩，但他送禮的頻率可能是清代皇帝中最高的。雍正在位十三年，奏摺中賞賜臣子的禮品就超過一千五百件，透過禮物經營君臣關係。

前總統蔣中正也非常喜歡送禮，吸引文史工作者安淑萍、王長生寫專書「蔣介石、宋美齡的禮物政治學」，指出蔣介石很懂得用禮物收攏人心。

雍正很早就有老花眼必須戴老花眼鏡，他也會送眼鏡給年紀大的臣子。北伐期間，蔣介石送當時最先進的「精緻避彈衣」給將領。他也會邀侍從的父母來官邸辦懇親會，送每人一根手杖。

現代人喜歡在大拇指戴戒指，可能跟乾隆的送禮習慣有關，清代稱作扳指，射箭時用來保護手指不被弓弦所傷，乾隆積極推廣與賞賜，帶動風潮。圖為「清玉喜字扳指」。圖／故宮提供
現代人喜歡在大拇指戴戒指，可能跟乾隆的送禮習慣有關，清代稱作扳指，射箭時用來保護手指不被弓弦所傷，乾隆積極推廣與賞賜，帶動風潮。圖為「清玉喜字扳指」。圖／故宮提供

雍正喜歡送食品，最常送給大臣的是新疆哈密瓜，也會送宮中蔬果，如李衛奏摺中提到自己收到「御園櫻桃一簍」，跟蔣介石送家鄉鹹菜有異曲同工之妙。

蔣中正還有一個特殊的贈禮習慣，送自己的簽名照。一九四八年當選總統就職典禮上，他準備好幾箱照片送給官員、記者和各國政要。

政治人物送禮往往隱含政治意涵。張學良幽禁期間，數次送手表給蔣介石，表示「（放我的）時間到了吧」。蔣介石回贈張學良拐杖一根，意為「就在這裡養老吧」，張學良九十歲才恢復自由之身。

「賞賜有禮」策展人許媛婷說，指環清代稱作扳指，射箭時用來保護手指不被弓弦所傷。在乾隆的積極推廣與賞賜下，帶動清代皇室與官員配戴扳指的流行風潮。

禮物 蔣中正 蔣介石

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