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聯合報一周大事3/16~3/22
國內
19日：一歲十個月大男童「剴剴」遭凌虐致死，台北地方法院國民法官法庭開庭，上千名群眾聚集要求虐童者判死。
21日：賴清德總統宣布志願役官兵待遇調升，四月一日生效後，一線戰鬥部隊的志願役少尉與二等兵，每月可多領一萬兩千元。
21日：總統府公布七位大法官被提名人，現任台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明被提名為大法官並為司法院長，最高法院法官蘇素娥被提名為大法官並為司法院副院長。
國外
18日：美國總統川普與俄羅斯總統普亭通話，俄國同意暫停攻擊烏克蘭能源和基礎設施。不過俄烏翌日相互指責對方違反承諾持續空襲這些設施。
19日：美國聯準會決定利率維持在百分之四點二五至四點五不變，但將今年經濟成長率預估下修至百分之一點七。
21日：全球第二繁忙機場英國倫敦希斯洛機場因附近變電站起火影響供電，機場關閉長達十八個小時，直到廿二日才恢復全面運作。
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