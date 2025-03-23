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王鼎鈞：我一生有3個國 沒有家

聯合報／ 記者鄭怡嫣／紐約專訪
旅居紐約的作家王鼎鈞，數十年創作不輟。記者何振忠／攝影
旅居紐約的作家王鼎鈞，數十年創作不輟。記者何振忠／攝影

王鼎鈞在世界日報的訪談中論及家國，稱「我這一生混到三個國，中華民國、中華人民共和國，還有一個美利堅合眾國。」他說，人生在世不能沒有國家，但最好只有一個國家，「國家多了，可能是一種折磨。我的問題是有三個國，沒有家，四海漂流，處處非家處處家」。

王鼎鈞還說，中國生我，台灣養我，美國用我。「故鄉是我的初戀，刻骨銘心；紐約是我的婚姻，侯門一入深似海」。

年少時的王鼎鈞，棄學從軍，曾經歷對日抗戰與國共內戰，一九四九年到台灣後，曾目睹白色恐怖年代下「險峻」的文學江湖。

一九七八年王鼎鈞來到美國紐約，前後歷經十七年，在天涯彼岸大跨度調動時空，幾經修訂下完成他最重要的代表作品之一「回憶錄四部曲」，既是他個人生命史，也是中國近代史的縮影。

也是這段從中國大陸到台灣，再到紐約的經過，讓王鼎鈞身涉國共矛盾之中。作家張曉風稱王鼎鈞為「一代中國人的眼睛」，作家張大春為他冠以「文心」二字，結論指國家辜負了「鼎公」。

不過對於張大春口中的「辜負」，王鼎鈞說，一九三一年九一八事變發生，當年自己七歲，開始有國家觀念，受的教育是國家多難，這一代人要救國，救國需要犧牲。當個人利益與國家利益衝突、戰爭反淘汰時，萬劫歸來，倘若加減乘除，國家並不欠他什麼，他是「去臣無怨詞，憂讒畏譏」。

人生 紐約 美國

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