王鼎鈞百歲出書 「寫作是癮 了此一生」

旅居紐約的作家王鼎鈞自一九六三年出版首作以來，六十多年筆耕不輟，今年再以百歲之齡出版自選集「江河旋律」，分為美文、變體、雜文三類選輯。王鼎鈞表示，寫作「使你上癮，使你成癖，使你貪得無厭，你把心一橫：我就這樣了此一生罷！如此這般，做成一個貫徹始終的作家。」

曾獲得國家文藝獎的王鼎鈞，其散文卓然成家，散文集「開放的人生」、「左心房漩渦」都是代表作。新出版的自選集「江河旋律」，十二萬二千字，收錄了數十篇、分散於各個時期的王鼎鈞散文。王鼎鈞說，希望能為讀者留下這些，所以他「臨江打撈」。

王鼎鈞接受世界日報專訪，暢談創作生涯與顛沛人生。王鼎鈞說，最初是拿寫作當做一門手藝來學習的，卻在學習中愛上了咱們的文字。每個字是一個精靈，一道符咒，排列組合的變化無窮無盡。他形容，作家像畫家或電影導演，將方塊字連成大地山河，作家也像音樂家，排列聲音。

寫作像養寵物 為牠早歸晚睡

王鼎鈞還說，常常勸寫文章的朋友，文章不能逢年過節寫一篇，不能兒娶女嫁寫一篇，不能等到日食月食寫一篇。寫作不是你長周末去釣了一條魚，不是百貨公司大減價去買了個皮包，寫作是你兼了個差，天天要簽到值班，寫作是你養了個寵物，隨時想抱一抱，摸一下，看一眼，為了牠早回家又晚睡覺。寫作是一種癢，手癢，心癢，寫作是一種癮，就像菸癮酒癮。寫作是朝思暮想，千回百轉，才下眉頭，又上心頭。

王鼎鈞出版著作四十餘種，前有反映人性洞見的「人生三書」，熔鑄畢生記憶、凸顯一代中國人因果糾結與生死流轉的「回憶錄四部曲」；近有親自選編，由爾雅出版的繁體版「江河旋律」。在新冠疫情期間及之後，他也以鍵盤代筆，孜孜不倦，與後輩程奇逢「輪流發球」，合著「四手聯彈」，針對同一主題各抒己見，顯示世事、人情與利害的不同面與質地。

曾賣文為生 立志回歸純文學

一九五二年，王鼎鈞在台北進入中國廣播公司擔任編撰，「正式賣文為生」，六○年代後期及七○年代初期，他決心以文學立命，設法使職業與文學脫鉤，不再把文學當做使用工具的技能，回歸純粹的文學創作。

王鼎鈞在訪談中坦言，早期以寫作謀生，按字計酬，寫了難以計數的雜文，這些針砭時弊的雜文腔調雖博得滿堂采聲，但關心文學的他卻認為，「造了許多口業，深感懺悔」。

「我把作家分成三大類，有一黨的作家，有一國的作家，有人類的作家。」王鼎鈞總結，作家可以黨同伐異，各為其主。作家也可以站在全國人的立場上表現人生、批判人生，超越黨派，超越地域，超越階級，當然超越自己的利害禍福。更上層樓是人類的作家，居高臨下，悲天憫人。