打破「一個中國」架構 台灣正式加入國際社工者聯盟

每年三月的第3個星期二是「世界社工日」，藉此向各地的社會工作者表達敬意。今年，台灣社會工作專業組織成功加入國際社會工作者聯盟（IFSW），衛福部次長呂建德今參加台灣社會工作專業人員協會年會暨「社會工作與永續發展：變革的策略與願景」研討會時，特別給予勉勵與肯定。

呂建德指出，在全球化的時代，要充分運用社會工作核心價值關心人權、環境與經濟並為永續發展盡一份心力，能成功加入國際社會工作者聯盟，代表全世界都看見台灣的重要性。他勉勵現場社工，一起關注社會工作，構建和諧共融的社區。

國際社會工作者聯盟祕書長Dr. Rory Truell與亞太區主席小原真知子專程來台，祝賀台灣社會工作專業人員協會成為IFSW正式會員。Dr. Truell表示，期待未來與台灣社工社群相互學習、交流，攜手實踐全球永續發展；亞太主席小原真知子於大會中介紹IFSW亞太區發展方向，以及未來台日的合作。

台灣社工專業人員協會理事長游美貴說，過去台灣欲加入國際組織，都被要求在「一個中國」架構下，這次能以台灣叩關成功，有賴協會夥伴鍥而不捨，不斷遞出申請文件。終於，2024年通過會員投票表決，讓我國以台灣名義加入這個全球專業社會工作的機構。

游美貴指出，國際社會工作者聯盟每四年一次大會、每二年一次區域會議，去年我們的申請作業被排入議案，同年4月表決通過，成功加入國際社會工作者聯盟。她強調，台灣60年前是被國際捐助的國家，經過一甲子後，變成資助別人的國家，讓世界重新看見台灣。

在這次的研討會中，亦回應2025年世界社工日的「強化代間團結，共造永續福祉」主題，強調跨世代的關懷與尊重，以及其對建立韌性社會、永續環境及智慧共享的重要性，以創造更美好的未來，年會與研討會提供了台灣社會工作學者與實務工作者寶貴的國際交流機會。