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以台灣之名 民團成功加入國際社工聯盟將滿週年

中央社／ 台北22日電

民間團體社工專協去年4月叩關成功，以台灣名義加入國際社會工作者聯盟（IFSW）。衛福部今天表示，在將滿1週年前夕，IFSW亞太區主席等一行人應邀來台參與年會，意義非凡。

IFSW是最大的社會工作者國際組織之一，遍布亞太等5大地區、超過150個會員國。台灣社會工作專業人員協會理事長游美貴今天晚間接受中央社記者電訪時，難掩興奮語氣直呼「台灣終於被看見了！」約60年前台灣是被捐助對象，如今有能力資助別人，一甲子時間改變了很多事情。

社工專協過去曾多次申請加入不同的國際組織未果，游美貴在2020年接任理事長後，再度向IFSW提出申請，由於IFSW每4年才召開1次大會，歷經漫長4年等待，終於在2024年4月聽到好消息傳來，第一時間她忍不住反覆確認：「真的是用台灣名義正式加入嗎？」

加入前後最大差異，游美貴說，除了增加許多國際交流機會，促進專業知識傳承與經驗轉化，並將台灣社工的在地實踐與國際發展趨勢接軌，最重要是提高台灣能見度。

她舉例，像這次邀請到IFSW亞太區主席小原真知子等一行人來台參訪，對方很驚訝台灣社工在原住民社區服務如此用心，相信只要多互動都是好事，接下來11月她也將代表台灣到斯里蘭卡參加會議。

台灣社會工作專業人員協會年會暨「社會工作與永續發展：變革的策略與願景」研討會今天登場。衛福部透過新聞稿指出，衛福部次長呂建德致詞勉勵所有與會社工，在全球化的時代，運用社會工作核心價值關心人權、環境與經濟，並為永續發展盡一份力。

社工 衛福部

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