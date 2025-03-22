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台中社區零廢棄示範基地揭牌 彭啓明：見證源頭減量

中央社／ 台中22日電

台中首座社區零廢棄示範基地，今天在豐原公老坪社區「桔屋-集吉屋」揭牌，盼透過積點制度鼓勵居民參與。環境部彭啓明表示，見證社區從源頭解決減量，是生態系的驅動力量。

今天在豐原公老坪社區，為「桔屋-集吉屋」（GHouse）揭碑，並安排資源回收分類與積點系統操作示範，彭啓明、主婦聯盟環境保護基金會台中分會會長耿明誼、民進黨籍立委何欣純等人皆出席。

彭啓明會中表示，「零廢棄」很多人都說是一個理想，數據指出平均每人每天會產生1公斤多的垃圾，環境部雖努力宣導減量，但這些都是末端解決，他今天見證社區從源頭解決，希望未來可以規劃一個生態系，透過居民及團體成為驅動的力量，環境部也會全力協助。

耿明誼指出，基地引進大豐環保科技公司的回收系統，建立細分類回收機制，透過積點制度鼓勵居民參與，並完成建置太陽能光電設施。

耿明誼說，接下來將推動農業廢棄物的循環回收再利用及建置水循環系統，透過中興大學磐石產學研究中心協助下，推動更多企業合作與資源整合計畫，持續深化社區的永續發展能力。

何欣純表示，不管中央還是地方，零廢棄理念實踐落實一定有階段性，從豐原公老坪桔屋開始，轉化農村與在地的居民社區合作，在日常生活做零廢棄的行動示範，未來希望台中可以在更多社區與地方來推動零廢棄。

彭啓明 環境部 豐原

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